عام 2011: المسلمون والأقباط إخوان ولكن!

مصدر الصورة AP Image caption المسلمون والأقباط عاشوا معا طيلة قرون

جسد مشهد المسلمين وهم يصلون في ميدان التحرير بينما يحرسهم إخوانهم الأقباط خلال الثورة المصرية شكل العلاقة بين مسلمي وأقباط مصر لقرون مضت، بالرغم من بعض أحداث طائفية لم تنل من متانة العلاقة.

ولكن هذا المشهد لم يدم طيلة عام 2011، إذ تخللته دماء أريقت من الجانبين في إمبابة وماسبيرو وإطفيح وأسوان والمنيا، فضلاً عن كنيسة القديسين التي استهدفت في اليوم الأول من هذا العام.

يقول القس فيلوباتير جميل كاهن كنيسة الطوابق بالجيزة إن "المسلمين والمسيحين عاشوا معاً في مصر دون تمييز وإن السلطة الديكتاتورية كانت هي من يتفنن في إحداث الفرقة بينهما".

وأكد جميل أن المسلم والمسيحي شركاء في وطن واحد لقرون ولا يستطيع شخص أن يتعرف على ديانة المصري بينما كان الاثنان يقفان جنبا إلى جنب في ميدان التحرير أو في الإسكندرية أو في أي محافظة أخرى.

ولكن جميل الذي طالما وقف في مظاهرات أمام مبنى التليفزيون الرسمي المصري يقول إن تجاهل الدولة لمشكلات موجودة بالفعل مثل قانون دور العبادة وأيضا عدم الإسراع في تقديم المذنبين إلى العدالة في كثير من الجرائم أدى إلى حدوث مشكلات.

في الدقيقة الثالثة من عام 2011، استهدف انتحاري كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية في شمال مصر بينما كان المصلون يقيمون شعائرهم بالداخل، وهو ما أسفر عن مقتل نحو 25 شخصا معظمهم من الأقباط.

خرج على إثر حادث القديسين آلاف الأقباط إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية والمنيا واشتبك بعضهم مع قوات الأمن. وأعلن الحزب الوطني الحاكم آنذاك أنه بصدد إصدار مشروع قانون لدور العبادة الموحد وهو ما لم يتم حتى الآن.

يقول جميل إن التلكؤ والتباطؤ الذي كان "سمة النظام القديم كان غير مبرر وكان هدفه الأول تفجير الأوضاع بين المسلمين والمسيحيين حتى يظل المناخ العام قابلاً لوجود الديكتاتورية والسلطوية".

في شهر مايو/أيار، سقط 12 قتيلاً في إمبابة بالجيزة بعد اشتباكات خارج كنيسة بسبب فتاة مسيحية قيل إنها أسلمت وتزوجت مسلما. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول قتل نحو 24 شخصا أمام ماسبيرو في اشتباك مع قوات الجيش.

بيت العائلة المصرية

دفعت أحداث هذا العام، التي كان من أطرافها مسلمون ومسيحيون، شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى إطلاق مبادرة "بيت العائلة المصرية" وهي عبارة عن مجلس مسيحي إسلامي، في محاولة لتهدئة الاحتقان بين الطرفين.

وكان عصام شرف رئيس الوزراء السابق قد أصدر قرارا بإنشاء بيت العائلة المصرية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، ومقره الرئيسي في الأزهر بالقاهرة.

وقال بيان التأسيس إن المبادرة تهدف إلى "الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء مصر بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة".

ويتكون بيت العائلة المصرية من عدد من العلماء المسلمين ورجال الكنيسة القبطية وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية بمصر وعدد من المفكرين والخبراء.

يقول محمود عزب مستشار شيخ الأزهر إن "بيت العائلة" يقر بوجود مشكلات حقيقية في المجتمع المصرى كغيره من المجتمعات الأخرى.

وأضاف عزب أنه تقرر توجه الرموز الدينية من أعضاء المبادرة أسبوعيا إلى المنابر الإعلامية للحديث عن سماحة الأديان في المسيحية والإسلام بلغة بسيطة، فضلاً عن دراسة "الاحتقان الطائفي" في إطاره الطبيعي دون التقليل منه أو تضخيمه، ورفع توصيات الدراسة والحلول للجهات القادرة على التنفيذ على المستويين الحكومي والمدني.

ومنذ التأسيس، لم يقم بيت العائلة بأية أنشطة سوى إعلانه عن تنظيم قوافل توعية بالوحدة الوطنية إلى المحافظات المصرية تبدأ من محافظة سوهاج بوفود تضم متخصصين في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والتربوية‏،‏ إلى جانب رجال الدين.