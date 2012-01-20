رئيس هيئة الاركان الامريكية يدعو الى مزيد من التعاون مع اسرائيل

مصدر الصورة BBC World Service Image caption تستغرق زيارة دمبسي ساعات فقط

بدأ رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الامريكية الجنرال مارتن دمبسي سلسلة من المشاورات المكثفة مع الزعماء الاسرائيليين يوم الجمعة، تهدف الى الخروج بموقف موحد ازاء كيفية التعامل مع البرنامج النووي الايراني.

وبينما لم يفصح اي من الجانبين الاسرائيلي والامريكي عن المواضيع التي نوقشت، الا انه من المتوقع ان يحث المسؤول الامريكي الاسرائيليين على التريث وعدم التسرع في توجيه ضربة لايران في وقت تسعى الولايات المتحدة فيه الى شحذ الدعم الدولي للعقوبات التي فرضتها مؤخرا على طهران.

وكان الجنرال دمبسي قد قال في بدء اجتماع مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك إن للولايات المتحدة واسرائيل "العديد من المصالح المشتركة في المنطقة في هذه المرحلة المتغيرة، ولذا علينا تعزيز التعاون فيما بيننا من اجل مصالح بلدينا."

يذكر ان اسرائيل تتهم ايران بالسعي لتطوير اسلحة نووية، الامر الذي ينفيه الايرانيون بشدة.

والتقى الجنرال دمبسي في اسرائيل ايضا بنظيره الاسرائيلي الجنرال بيني غانتز، كما سيجتمع لاحقا برئيس الحكومة الاسرائيلية ورئيس الدولة.