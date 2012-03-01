الخط العربي في معرض فني باسطنبول

مصدر الصورة BBC World Service

يقول محمد تشبي وهو فنان وخطاط تركي يشرف على معرض حسن الخط العربي المقام في اسطنبول، إن الخطاط العثماني الشهير الحافظ عثمان هو من استحدث فن الحلية الشريفة في الخط العربي، وهذا الفن هو الموضوع الرئيس للوحات المعرض الذي يعرض 120 لوحة لـ 30 خطاطا تركيا وغير تركي.

والحلية الشريفة، تعرف بأنها وصف لصورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند الخطاطين العثمانيين، لأنه وكما يقول تشبي من غير الجائز في الاسلام تصوير النبي محمد، لذا جاءت لوحات الحلية الشريفة لتعوض عن ذلك ولتصف شخصية النبي وأخلاقه.

مصدر الصورة BBC World Service

ومعرض حسن الخط العربي يعد حلقة من حلقات وصل الأتراك بالحروف العربية التي باتت تشهد اهتماما كبيرا خصوصا من الطبقة المحافظة في السنوات الأخيرة.

ويذكر أن علاقة الأتراك بالحروف العربية قطعت رسميا إثر ما يسمى بانقلاب الحروف عام ألف وتسعمائة وثمانية وعشرين، حينما ألغى بناة تركيا العلمانيين الحروف العربية، واستبدلوها بالحروف اللاتينية، وعلى الرغم من ذلك فإن اهتمام الأتراك بالحرف العربي لم ينقطع طوال ثمانية عقود مضت هي عمر الجمهورية التركية.

وفضلا عن اللوحات الفنية للخط العربي، تعرض في المعرض لوحات فنية لفرمانات أو أوامر بعض السلاطين العثمانيين، كمحمود الأول ومصطفى الرابع وغيرهما، وأشهرها تلك التي تسمى فرمانات فراشت الخاصة بخدمة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة.

مصدر الصورة BBC World Service

ويقول محمد تشبي إن السلاطين العثمانيين كانوا يولون اهتماما خاصا بالأماكن المقدسة، ومن اجل ذلك كانوا يصدرون فرمانات أو أوامر خاصة، الأماكن المقدسة وإن رعاية الأماكن المقدسة وتعميرها وترميميها وخصوصا نظافتها كانت من أولويات اهتماماتهم، لذا كانوا يخصونها بفرامانات خاصة.

وعلى الرغم من عدم استطاعة كثير من الأتراك قراءة الحروف العربية، فإن المعرض شهد اقبالا ملحوظا من بعض الأتراك المهتمين بالخط العربي، وتقول جانان أنصاري وهي سيدة تركية زائرة للمعرض، إنها تأثرت كثيرا باللوحات المعروضة، وبالكلمات والجمل التي تحتويها، وتضيف قائلة "أحب الخط العربي، ولي محاولات بسيطة لتعلمه وكتابته، من خلال بعض المعاهد التي تعلم اللغة العربية."

ووفق القائمين على المعرض فإن لوحات الخط هي لخطاطين معاصرين أتراك وغير أتراك، ويضم لوحات فنية خرج فيها أصحابها عن الطابع الكلاسيكي للخط العربي، وأضافوا جماليات فنية خاصة بهم، مستخدمين مختلف أنواع الخطوط العربية كالثلث والنسخ والرقعة والديواني وغيرها.