لبنان: اطلاق سراح العميد فايز كرم المتهم بالتخابر مع اسرائيل

مصدر الصورة BBC World Service Image caption ينتمي كرم الى كتلة ميشيل عون

أكد مسؤولون قضائيون لبنانيون ان العميد السابق في الجيش فايز كرم، والذي كان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين بتهمة التخابر مع اسرائيل، قد اطلق سراحه.

ويأتي اطلاق سراح كرم بعد ايام قليلة من اصدار مجلس النواب اللبناني قرارا بتخفيض محكوميته الى تسعة شهور.

وكان كرم قد اودع السجن اواسط عام 2010.

يذكر ان التخابر مع اسرائيل جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني بالاعدام.

وعمل كرم في اواخر الثمانينيات مديرا لوحدة مكافحة التجسس في لبنان، وهو عضو بارز في التيار الوطني الحر الذي يتزعمه ميشيل عون الذي يعتبر حليفا قويا لحزب الله.

يذكر ان اكثر من 100 شخص اعتقلوا في لبنان منذ عام 2009 بتهمة التجسس لصالح اسرائيل.