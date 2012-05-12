العاهل السعودي يقيل أحد مستشاريه من رجال الدين

مصدر الصورة Reuters Image caption وعد العاهل السعودي بمنح المرأة حقوقا سياسية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية بأن الملك عبد الله بن عبد العزيز أعفى الشيخ عبد المحسن العبيكان من منصبه كمستشار في الديوان الملكي السعودي.

ونشرت الوكالة نص الأمر الملكي بإعفاء العبيكان وجاء فيه أنه صدر بناء على ما عرضه ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز.

وترددت تقارير أخيرا بأن العبيكان عارض بشدة التوجه نحو منح المرأة في السعودية مزيدا من الحقوق.

ونسب إليه قوله إن" أشخاصا ذوي نفوذ يحاولون إفساد المجتمع المسلم بمحاولة تغيير الطبيعة التي خلقت عليها المرأة".

واعتبر هذا التصريح هجوما مباشرا على توجه المملكة إلى تخفيف بعد التفسيرات "المتشددة" للقانون السعودي.

وكان العاهل السعودي قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أنه سيتاح للمرأة السعودية الحصول على عضوية مجلس الشورى اعتبارا من دورته القادمة والمشاركة بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية القادمة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي تم إعفاء الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين رئيس هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" من منصبه، وأشارت تقارير إلى ان خلفه عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أكثر اعتدالا.

يذكر أيضا أن العبيكان أثار ضجة منذ سنوات بفتوى" إرضاع الكبير" بخصوص وجود الرجال والنساء في مكان عمل واحد، ورأى العبيكان أن على المرأة في هذا الموقف أن ترضع زميلها في العمل كي يخلق ذلك صلة بينهما تحرم إقامة علاقة عاطفية.

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