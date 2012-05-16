مركز ابحاث أردني ينشر أول ترجمة عربية للتلمود البابلي

مصدر الصورة BBC World Service Image caption يشتمل التلمود على أكثر التعاليم أهمية في الدين اليهودي

اعلن مركز أبحاث أردني الأربعاء أنه نشر مؤخرا أول ترجمة عربية للتلمود البابلي.

وقال محمد نجم المتحدث باسم مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان إن هذه "أول ترجمة عربية للتلمود البابلي الذي يمثل أكثر التعاليم الدينية أهمية في الدين اليهودي".

وأضاف "هي ترجمة حرفية تهدف إلى مساعدة العلماء والباحثين الذين يدرسون الإسلام والقضايا الدينية المقارنة على فهم التلمود".

وأشار نجم إلى أن 95 مترجما وباحثا عملوا على إخراج النسخة العربية من التلمود التي تحتوي على 20 مجلدا.

وأوضح أن هذه النسخة تحتوي على 7100 صفحة واستغرقت ترجمتها ست سنوات.

واضاف نجم "من المهم أن نفهم كيف ينظر اليهود إلى الإسلام وإلى دينهم كذلك".

وأكد أن غالبية الجامعات في الأردن حصلت على نسخ من الترجمة العربية.