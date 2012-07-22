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كليك: من موظفة في جوجل الى مديرة تنفيذية في ياهو

  • 22 يوليو/ تموز 2012

ياهو تنصب موظفة جوجل السابقة ماريسا ماير مديرة تنفيذية للشركة ومايكروسوفت تعلن عن باقة اوفيس 2013 واخبار تقنية اخرى في كليك.