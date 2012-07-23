مقتل 80 شخصا في هجمات متفرقة في العراق

23 يوليو/ تموز 2012

اسفرت سلسلة من التفجيرات والهجمات المتفرقة في العراق الاثنين عن مصرع 80 شخصا واصابة أكثر من 200 آخرين.

واستهدفت الهجمات بغداد وكركوك والموصل وديالي وصلاح الدين، وفقا لمراسل بي بي سي في بغداد.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية قال في ان سلسلة عبوات ناسفة وسيارات مفخخة استهدفت اليوم منطقة التاجي شمال بغداد، وأكد مصدر طبي رسمي مقتل 18 شخصا وإصابة 73 في الهجوم، بينما ذكر مصدر طبي آخر أن 23 شخصا قتلوا وأصيب 29.

وفي بعقوبة، شمال بغداد قتل ضابط وجندي، وأصيب جنديان آخران بجروح في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتش للجيش في السعدية شمال بعقوبة.

وفي هجوم مسلح آخر استهدف نقطة تفتيش للشرطة في ناحية خان بني سعد جنوب بعقوبة، قتل شرطي وأصيب اثنان بجروح.

وأعلنت الشرطة العراقية في كركوك شمال بغداد مقتل سبعة أشخاص بينهم عدد من أفراد الشرطة وإصابة 29 بجروح في سلسلة هجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت أربع مناطق متفرقة من المحافظة.

وقتل شخصان وأصيب عشرة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الحسينية شمال بغداد.

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ووقعت هذه الهجمات المسلحة بعد مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 96 آخرين بجروح في هجمات متفرقة في العراق الأحد.