Image caption سقط عدد من العسكريين قتلى

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين بشرق لبنان، بحسب مصادر أمنية.

وأفاد مراسل بي بي سي بأن أربعة عسكريين كانوا بين قتلى الاشتباكات التي اندلعت في بلدة عرسال بسهل البقاع على الحدود مع سوريا.

ووقعت الاشتباكات بعدما وصلت وحدة تابعة لقوات الأمن اللبنانية إلى المنطقة القريبة من الحدود السورية اللبنانية لاعتقال أحد المطلوبين.

ونفى سكان محليون أن تكون هناك عناصر من جبهة النصرة الإسلامية، التي تقاتل القوات السورية، موجودة في البلدة، بحسب مراسلنا.