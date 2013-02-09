Image caption النظام السوري يفتح باباً للحوار مع المعارضة لكن "من دون شروط مسبقة"

أكد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان بلاده مستعدة للحوار مع المعارضة من "دون اي شروط مسبقة". وقال الزعبي في مقابلة بثها التلفزيون السوري الرسمي أن "الباب مفتوح والطاولة موجودة واهلا وسهلا لاي سوري يريد ان يحاورنا، ونحن جادون في مسألة الحوار".

واضاف "ان سوريا ذاهبة باتجاه مؤتمر حوار وطني ولا رجعة عن ذلك، والحكومة مستعدة لدعوة الجميع في الداخل والخارج بمن فيهم التنسيقيات ومن يرمي السلاح للقدوم الى الحوار دون ان يتضرر احد ممن يستجيب لهذا النداء الوطني".

وتابع الزعبي: "إننا نؤمن بقدرة الحوار الوطني السوري الجاد على أرض سورية دون شروط مسبقة ودون اقصاء لاحد وبإرادة ونوايا السوريين على النجاح والوصول الى النتائج المطلوبة بما يعنيه ذلك من إنجاح ما قبله وما بعده من خطوات".

شروط الخطيب

ويقول عساف عبود مراسل بي بي سي في دمشق ان"الزعبي لم يتطرق بشكل مباشر الى دعوة رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب".

وكان الخطيب اشترط للحوار مع النظام السوري اطلاق سراح 160 الف شخص من السجون، وابدى استعداده للحوار مع شخصيات سورية "لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، مشيراً الى انه "مستعد للقاء نائب الرئيس السوري فاروق الشرع". وأمهل رئيس الائتلاف السوري النظام حتى الاحد لاطلاق سراح كل السجينات في المعتقلات السورية، والا سيسحب مبادرته.

وتقول الامم المتحدة ان حوالي 60 الف سوري قتلوا منذ بداية الصراع في سوريا منذ آذار/مارس 2011.