Image caption منظمات حقوق الانسان تدين الحكم

خفضت محكمة استئناف في قطر سجن الشاعر، محمد بن الديب العجمي، إلى 15 عاما، لنشره قصيدة اعتبرت إهانة لأمير البلاد.

وندد العجمي بالنظام القضائي في قطر خلال جلسة المحاكمة، التي تمت تحت إجراءات أمنية مشددة.

وأثارت القضية منظمات حقوق الإنسان في العالم، التي اعتبرتها جزءا من قمع حرية التعبير المنتشر في دول الخليج، بما في ذلك محاكمة ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بتهم إهانة الحكام.

وكانت محكمة أولى حكمت على العجمي بالسجن المؤبد في شهر يناير/كانون الثاني لنشره قصيدة على الانترنت في عام 2010، يتحدث فيها عن صفات القائد الجيد.

ونشر في 2011 قصيدة أخرى تشيد بانتفاضة الربيع العربي، وتنتقد الحكومات العربية، التي تضيق على الحريات.