Image caption ينظر الى قرارات هادي على انها جزء من جهود تخفيف قبضة عائلة صالح على القوات المسلحة

اعلن التلفزيون الرسمي ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عين احمد على عبد الله صالح سفيرا لليمن لدى الامارات العربية المتحدة.

وكان احمد وهو الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح قائدا للحرس الجمهوري وهو ما يعني ان القرار يبعده عن الجيش.

واضاف التلفزيون ان اللواء علي محسن الاحمر خصم اللواء احمد علي عبدالله صالح والذي كان يقود الفرقة الاولى المدرعة في الجيش عين مستشارا لدى الرئيس للشؤون العسكرية والامنية.

وتم التعينان بمرسومين رئاسيين في اطار عملية اعادة هيكلة عميقة للقوات المسلحة بدات في ديسمبر/كانون الاول الماضي وتم بموجبها الغاء الحرس الرئاسي الذي كان يقوده ابن صالح والفرقة الاولى للجيش.

كما تم تعيين عضوين آخرين نافذين في اسرة صالح بالسلك الدبلوماسي حيث عين اللواء محمد عبد الله صالح الذي كان يقود الحرس الشخصي للرئيس السابق وعمار محمد عبد الله صالح مساعد قائد الحرس الوطني سابقا ملحقين عسكريين في المانيا واثيوبيا على التوالي.

وجاء اعلان هذه التعيينات بعد اسبوع من مغادرة صالح الى السعودية التي وصل إليها الشهر الجاري لتلقي العلاج.

يذكر ان الرئيس هادي تولى منصبه في فبراير/شباط 2012 بعد تنحي سلفه علي عبد الله صالح تحت ضغط انتفاضة شعبية.

وينظر الى هذه القرارات على انها جزء من جهود هادي للتخفيف من قبضة عائلة صالح على القوات المسلحة.

وكان هادي قد تعهد بتوحيد الجيش المنقسم بين موالين ومناوئين لعبدالله صالح الذي تنحى بناء على اتفاق رعته دول الخليج العام الماضي بعد عام من الاحتجاجات لكنه ما زال يتمتع بنفوذ قوي في الجيش.