صخر الماطري صهر بن علي يحصل على اللجوء في جزر سيشل

Image caption حكم على الماطري بالسجن غيابيا.

قال مسؤولون إن صهر الرئيس التونسي السابق حصل على اللجوء في جزر سيشل.

وألقي القبض على رجل الأعمال صخر الماطري، زوج ابنة بن علي، بينما كان يحاول دخول جزر سيشل في ديسمبر/كانون الاول 2012 وتوجد تقارير إنه تقدم بطلب للإقامة هناك في فبراير / شباط الماضي.

وفر الماطري من تونس إلى قطر اثر الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011.

وبعد فراره بعدة أشهر حكم عليه غيابيا في قضايا فساد.

وقالت إدارة الهجرة في جزر سيشل إن الماطري وزوجته وأطفالهما الثلاثة حصلوا على تصريح إقامة لمدة عام.

وكان بن علي وزوجته كثيرا ما يمضون عطلات في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.

وقالت حكومة سيشل في بيان إن قانون البلاد لا يوجد فيه ما يسمح باللجوء السياسي.

وقالت فرانس برس إن سيشل منحت الماطري تصريح إقامة لأنها تعتقد إنه لن يحصل على العدل في بلاده.

وقال مسؤولو الهجرة في سيشل "لم تحصل سيشل على ادلة مرضية عن أن الظروف متوفرة الآن في تونس لحصول الماطري على محاكمة عادلة حال عودته الى تونس لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه".

وأدين الماطري وزوجته نسرين ووالدها بتهم تتعلق بالفساد غيابيا.

وحكم على الماطري وبن علي بالسجن 16 عاما بينما حكم على نسرين بالسجن ثمانية اعوام.