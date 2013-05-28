أثيوبيا تبدأ بتحويل مجرى النيل الأزرق

Image caption نهر النيل في الأقصر بمصر

بدأت اثيوبيا عملية تحويل مجرى أحد روافد نهر النيل وهو النيل الازرق تمهيدا لبدء العملية الفعلية لبناء سد النهضة.

وكانت مواقع الكترونية مصرية قد نقلت عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، تصريحاته للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، إن بلاده ستبدأ الثلاثاء في تحويل مجرى نهر النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.

وأوضح أن "هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منجستو هيلي ماريام) في 28 مايو 1991″.

وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا أمس الأول على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر"، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الرئاسة المصرية.

وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة المصرية في مؤتمر صحفي للمتحدث الرئاسي عمر عامر أن كميات مياه النيل التي ستصل إلى مصر لن تتأثر سلبيًا بما أعلنته الحكومة الإثيوبية من بدء إنشاء سد النهضة الإثيوبي.

وأشار عامر فى المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر الرئاسة إلى أن هناك لجنة ثلاثية تقوم بدراسة ما قدمته أثيوبيا من دراسات متعلقه بشأن بناء سد النهضة موضحا أن اللجنة بصدد إصدار تقرير باكر وأن مؤسسة الرئاسة تنتظر الانتهاء من التقرير للنظر فى الخطوة القادمة التى سيتم إتخاذها.