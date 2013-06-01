لماذا يشكل ادماج المرأة السعودية في مجتمعها معضلة؟

Image caption يتمتع المتشددون بنفوذ كبير في السعودية انعكس على حقوق المرأة وفي المناهج المدرسية

ليس غريبا أن تنتشر بسرعة كبيرة تغريدة يوحي صاحبها وهو كاتب سعودي يتابعه أكثر من 98 ألف شخص على تويتر بأن التحرش بعاملات المحال التجارية (الكاشيرات) قد يكون حلا لثنينهن عن العمل.

في تغريدته روى عبد الله محمد الداوود حادثة الصحابي الزبير بن العوام وتحرشه بزوجته خارج البيت وهي في طريقها إلى المسجد لأنه لم يكن يريدها أن تذهب إليه ولم يكن يملك نصا شرعيا يمنعها به.

استسلام للواقع

تعيد هذه التغريدة الحديث من جديد عن حقوق المرأة السعودية وعن خصوصية مشكلتها التي تتمثل في مواجهة جانب لا يستهان به من المتشددين الذين يستعملون الدين لفرض قيود عليها.

ويدفع للتساؤل حول ما إذا كانت المرأة في النهاية بالنسبة لهذا القسم من السعوديين "معضلة" يجب التصدي لها في كل مرة بشتى الوسائل بما فيها الدينية؟

Image caption يبدو عمل المرأة السعودية مقبولا في مجالات التطبيب والتدريس لكن جانبا من السعوديين يرفضون عملها في المحال التجارية

وقالت الكاتبة السعودية انتصار العقيل لبي بي سي إن "حركة جهيمان العتيبي التي ظهرت في السعودية في سبعينات القرن الماضي أدت إلى ظهور التطرف في كل شيء وسيطرة الخطاب الديني على حقوق المرأة والمناهج الدراسية وغيرهما فغابت السعودية عن الساحة العالمية مستسلمة لحكم العادات والتقاليد."

ولم يكن لهذا المد تأثير على محيط المرأة وحدها بل على نفسها أيضا حيث أضافت العقيل قائلة "إن الكثير من النساء اقتنعن بأنه عليهن إخفاء هويتهن وتغطية أنفسهن من الرأس إلى القدمين."

وصدرت خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات من الملك أعادت للمرأة بعض حقوقها أبرزها قرار الملك عبد الله بتعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى وهو قرار لقي ولا يزال معارضة شديدة من طرف المتشددين في المملكة.

واعتبرت صاحبة رواية (حين تهطل السماء دموعا) "إن ما نشره الداوود ليس جديدا إذ تطلق بعضهم من حين لآخر دعوات غريبة لا يلتفت إليها، مشيرة إلى فتوى غريبة سمعتها مؤخرا تحث المرأة المتعطرة على رش مبيدات على نفسها إذا خرجت إلى السوق حتى لا تشتم ريحها وتقع في حكم الزنى."

جبهة نافذة

Image caption عينت 30 امرأة في مجلس الشورى بقرار ملكي لكن ماتزال المرأة السعودية ممنوعة من قيادة السيارة

ووصفت الكاتبة السعودية العشر سنوات الأخيرة في بلدها بفترة "الانفتاح" نظرا لبروز نقاشات حول حقوق المرأة وخروجها للعمل في مجالات مختلفة بما في ذلك المحاماة ما زاد في قوة الحركة النسوية.

وقالت إنه " مع ذلك مازال المتشددون يشكلون جبهة قوية ونافذة في البلد فالمرأة السعودية ممنوعة من قيادة السيارة ومحكومة في تحركاتها بإرادة الولي."

معتبرة الحل في "القرار السياسي الذي يعطي للمرأة حقوقها مثل حق القيادة إضافة إلى استمرار المرأة السعودية في كفاحها لتحقيق ذاتها فهو سبيل تقويض تأثير كل الفتاوى والدعوات إلى تقييدها."

ونشر عبد الله محمد الداوود على حسابه على تويتر إن ما قاله أخرج عن سياقه بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تغريدته وانتشرت على أنها دعو للتحرش بالعاملات في المحال التجارية.

ونقلت صحيفة سعودية اليوم تصريح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ إنه "..لن نترك لمن يريد الفوضى والتعدي على الناس وظلمهم والتسلط عليهم باسم الهيئة مكاناً بيننا."

وأضاف أن "كل معترض على تنظيم تأنيث المحلات النسائية، وينتقد مشاركة الهيئة في الجنادرية والمناسبات الوطنية، ويرفض ابتعاث الأعضاء الميدانيين لتعلم اللغة الإنجليزية، مخطئ، وخطأه نابع عن جهل أو هوى.

أجندة غربية

Image caption تحظى مواقع التواصل الاجتماعي بإقبال كبير من السعوديين ما يفسر الانتشار الكبير لبعض الدعوات و والفتاوى الغريبة

وترى ناشطات سعوديات إن المشكلة ليست في الدين الذي لم يشكك فيها وكرمها ولكن في المتشددين الذين جعلوا من المرأة معظلة.

وقالت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الانسان لبي بي سي "في السعودية اليوم ما زال بعض القضاة لا يأخذون بأقوال المرأة ولا ينظرون للشهود الذين تحضرهم في قضايا عديدة خاصة ما تعلق منها بالحضانة والعنف."

وروت الناشطة كيف أن أحد القضاة رفض طلب امرأة بحضانة ابنتها "غصون" ولم ينظر إلى أدلتها بشأن تعرضها وابنتها لعنف الزوج وقرر منحه الحضانة، وقد قتلت بعد ذلك غصون بسبب عنف والدها.

وأضافت الناشطة والمرشحة للقب أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم "إن بعض المتشددين يهاجمونها من مختلف المنابر الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ويتهمونها بالاعتزال وبتنفيذ أجندة غربية بسبب أفكارها التي لا تخرج عما جاء به الدين."

وتنفي حماد أن تكون السلطة السياسية هي سبب تردي حقوق المرأة في السعودية معتبرة بأنها تعاني بدورها من التشدد مشيرة إلى أن قرار تأنيث المحال التجارية توقف وجمد بعد صدوره لولا إصرار وزراة العمل على المضي فيه."

واعتبرت الناشطة السعودية أن المتشددين ليسوا أغلبية لكن لديهم تأثير وسطوة وقد اعترضوا حتى على قرار الملك بتعيين نساء في مجلس الشورى وروت أن تقدم عضوات مجلس الشورى لآداء القسم أمام الملك في حضور رجالي كبير دفع ببعضهم إلى الاستفتاء حول حكم مشي "الشوريات" بين الرجال."

لماذا يشكل ادماج المرأة السعودية في مجتمعها معضلة؟

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تعليقاتكم

حسام والكنانه

المرأة معروف حقوقها من خلال الشريعة فلا يجب ان يزيد احد على الشريعة او ينقص منها.

جواد صابر

المشكلة في عقلية المجتمع السعودي ككل تعود إلى سنين، بسبب عادات وتقاليد لا يمكن الأستغناء عنها.

خالد علي

والله السعودية اكتر بلد مستقرة واقل مشاكل.

حسين ديكواجمامل

هذه الدعوات و غيرها من الفتاوى تدل على إفلاس المتشددين الإسلاميين و افتضاح أمرهم، فالهدف الأساسي لهم ليس الشرع بل المحافظة على حزمة من التقاليد المتحجرة، وعندما استهلكوا كامل حججهم في مواجهة الانفتاح الإعلامي و النقاشات الحرة، انتقلوا إلى مرحلة من العبث الطفولي، ظهرت من خلال الممارسات و الفتاوى و الدعوات الانتقامية. قد تكون المرحلة القادمة عنيفة، والله المستعان.

علي عبدالكريم

يعني على اساس انو كل الحقوق العالم متاحة الا حق المرأة السعودية فهو مسلوب ؟ اصلا المرأة السعودية هس اكثر نساء العالم انصافا بحقوقها كون الدين الاسلامي هو من كفل حقها اما عن حقها في قيادة السيارة و غيرها من التفاهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع فدعوها , والاولى ان تنصفوا الشعوب التي تباد ظلما و بغيا في العراق و سوريا و بورما والاحواز و غيرها ان كنتم فعلا مهتمون بالحقوق.

سوزان الكرابي

المرأة السعودية ملكة في بيتها محاطة بالخدم والطباخين والسائقين، معظم دول العالم فلا تتكلموا عن حقوقها بل تكلموا عن حقوق المرأة الغربية.

مشاري العتيبي

المرأة ملكة في السعودية ولها من الدلال والدلع. المرأة جوهرة وكنز من يفقده يفقد وطن المرأة وطن لأمة لن يكون لها احترام إذا لم تكن مصونه ومدلله فرضا علينا معشر الرجال أن نعمل ليل نهار لكي ندلل ملكاتنا ونجعلهم لا يحتاجون إلى مخلوق ونحن موجودين ولكن لسنا ملائكة فهناك من يخطئ وهناك من يصيب. وبالنسبة للمضايقات فالغرب أكبر دليل أن حوادث الاغتصابات والتحرشات تصل لمعدلات خطيرة جدا حتى أصبحت شيء معتاد عليه فكيف يكون أبناء راية التوحيد هم المقصرين والمجرمين وينتهكون حقوق المرأة وهي أساسا ملكاتنا وواجب علينا تدليلهن وليس حثهم للعمل في أماكن مختلطه ومحلات التأنيث شيء جميل وندعمه.

نوها بيي

أليس هذا موطن الاسلام ومنه انبثقت الرسالة ألم يكن على زمن الرسول صلى الله عليه وسلام نساء تشارك في التجارة والسوق وبيع الحليب والأعمال الأخرى، ألم تدخل الحرب وتعمل كممرضات ومقاتلات الم نسافر مع الرجال أوليس على المسلمين الاقتياد بالرسول الكريم ألم يقل من خالف سنتي ليس مني وام يطبقون ما يناسبهم فقط.

محمد علي شريف

اجريت دراسة في انجلترا اعلن عن نتيجتها قبل اقل من شهر كشفت بان المراءة السعودية تأتي فالمرتبة الاولي من حيث الدلال والأنوثة والجاذبية من بين نساء العالم، وهذا بسبب التزامها بالحجاب وعدم اختلاطها بالرجال لا نها تلتزم بأمر ربها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية.

عبد الرقيب جابر

لا اعرف ما هو الدافع لدا المراءة السعودية للبحث عن عمل بينما هناك المال الكافي الذي يجنيه الرجل.