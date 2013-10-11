علي زيدان: اختطافي كان جزءا من محاولة انقلابية

Image caption علي زيدان

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن عملية اختطافه اول امس كانت جزءا من محاولة انقلابية دبرها مناوؤوه في المجلس الوطني العام للاطاحة بحكومته بأسرها.

وكان مسلحون قد اختطفوا زيدان من الفندق الذي يقيم فيه في العاصمة طرابلس فجر الخميس، واطلقوا سراحه بعد ساعات في حادثة تشير الى مدى التدهور الامني الذي بلغته ليبيا منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل سنتين.

وقال زيدان في كلمة متلفزة "كانوا ينوون الاطاحة بالحكومة. لم تكن عملية اختطاف رئيس وزراء فقط بل محاولة لتقويض الحكومة."

واتهم زيدان اعضاء في المجلس الوطني العام - المجلس الوطني الليبي - بتدبير عملية الاختطاف.

يذكر ان المجلس منقسم بين الاخوان المسلمين من جهة وحزب علماني من جهة اخرى، وكان زيدان يواجه تصويتا بحجب الثقة منه.