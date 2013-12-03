أحلام النجدي، أشهر العرب على موقع "انستغرام"

مصدر الصورة AhlamAlnajdi Image caption يتابع أكثر من مليون شخص أعمال أحلام على "انستغرام"

حققت السعودية أحلام النجدي رقما قياسيا في عدد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، المخصص للصور، "انستغرام" (Instagram)، إذ تجاوز متابعوها رقم المليون.

ويعود سر شهرة أحلام إلى أعمالها الفنية، التي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد صور فائقة الجودة لمواد غذائية مختلفة، إلا أنها، في الحقيقة، صور لأشكال صنعتها أحلام بيدها من مادة الصلصال.

وقالت أحلام في مقابلة مع بي بي سي العربية إن حسابها في موقع " انستغرام" يعد الآن الأول على المستوى العربي من حيث عدد المعجبين الذين يتابعون إبداعاتها من مختلف أنحاء العالم.

وتضيف أحلام أن اهتماماتها الفنية لا تقتصر على التصوير والتشكيل بالصلصال، إذ إنها تجيد فنونا أخرى، كالرسم، والخط، والتصميم، والخياطة، لأنها "فنون مترابطة"، على حد وصفها.

إلا أن تشكيلات الصلصال، التي أبدعت فيها أحلام، كانت السبب في شهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترجع أحلام تركيزها بشكل كبير على هذا الفن إلى أنه "فن مميز يجمع العديد من الفنون كالنحت والتصميم والهندسة والرسم وفنونا أخرى".

وتسترسل أحلام قائلة: "عندما يكون لدي المقدرة على محاكاة أي شيء من الواقع بتفاصيله الدقيقة، وبالتدرجات اللونية الموجودة فيه، ويكون الشيء ملموسا ومحسوسا، تكون النتيجة مبهرة"

ممارسة منذ الصغر

مصدر الصورة AhlamAlnajdi Image caption تمارس أحلام تشكيل المجسمات من الصلصال منذ الصغر

وتروي أحلام أنها احترفت التشكيل بالصلصال عبر الممارسة المستمرة منذ صغرها وتحسن أداؤها مع الوقت، إلى أن بلغت درجة متقدمة مع بلوغها الثلاثين، كما قالت.

وأوضحت أحلام "لم ألتحق بأي دورات. هي مواهب ومهارات من رب العالمين نميتها بالممارسة بشكل مستمر. كان لوالدي ووالدتي الفضل بعد الله في مساعدتي في تنميتها".

وتتذكر أحلام أن أول عمل محترف بالنسبة لها كان في المرحلة المتوسطة (الإعدادية) في المدرسة، وكان عبارة عن مجسم لمبخرة. وأول عمل عرضته في موقع "انستغرام" كان مجسما لشعار الموقع.

وتقول أحلام: "كان الكل منبهرا بالعمل ودقته مما جعلني أحرص على تقديم الأفضل في كل مرة".

وقبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، تقول أحلام إنها كانت تعرض هواياتها المختلفة عبر المنتديات. وعُرفت بعد ذلك على وجه الخصوص في موقع خاص بالصور وهو موقع "فلكر" Flickr كمصورة بعد احترافها التصوير.

ولكن حققت أحلام شهرتها الأكبر عبر موقع "انستغرام"، وذلك لأن الموقع أتاح لها، حسبما تقول، المجال لعرض موهبتها في التشكيل بالصلصال لجمهور أكبر.

وقد وصل عدد متابعيها المليون على موقع "انستغرام" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك في غضون عامين تقريبا.

وتجذب صور أحلام لأعمالها الفنية بالصلصال على الموقع العديد من التعليقات يوميا. وتفسر أحلام ذلك بأن كثيرين يتعجبون من أن هذه الأعمال بالصلصال فقط.

وتستطرد أحلام قائلة: "في الحقيقة الكل فخور بي ويعتبرونني مثالا لفتاة عربية استطاعت أن تصل لكل أنحاء العالم بأعمالها وفنها".

من هوايات إلى مشاريع ناجحة

مصدر الصورة AhlamAlnajdi Image caption حولت أحلام مواهبها في التصوير والتشكيل من الصلصال إلى مشاريع ناجحة

وتؤكد أحلام أنه "بالطموح والإصرار والتميز" من الممكن أن يجعل الشباب من هواياتهم مشاريع تجارية ناجحة دون الاعتماد على "الوظيفة".

ونشرت أحلام في الآونة الأخيرة كتابا عن فن التشكيل بالصلصال لإفادة وتحفيز الشباب، بالإضافة إلى كتابها الأول عن فن التصوير الضوئي.

واستفادت أحلام من موهبتها في العمل في مجال الدعاية والإعلان، كما تقوم بتصوير بعض منتجات الشركات بطريقة احترافية.

أما بالنسبة لمشاريعها القادمة، فتأمل في تأليف مزيد من الكتب في مجالات وفنون مختلفة لأن "مكتباتنا العربية تفتقر كثيراً لهذا النوع من الكتب وللمؤلفين العرب في هذا المجال".

وأكدت أحلام أنها ستظل تمارس هواياتها الفنية المتعددة، حتى لو تحولت أحيانا إلى عمل مهني محترف، لكن هي دائما، بالنسبة لأحلام، هوايات تعشقها، وتبدع فيها.