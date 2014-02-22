تعداد سكان مصر يصل إلى 94 مليون نسمة

مصدر الصورة Reuters Image caption عدد سكان مصر زاد مليون خلال الستة أشهر الماضية

وصل تعداد سكان مصر السبت إلى 94 مليون نسمة بزيادة مليون نسمة في أقل من ستة أشهر، حيث بلغ عدد المصريين بالداخل 86 مليونا، بينما وصل عدد المغتربين منهم بالخارج وفقا لإحصاءات وزارة الخارجية المصرية إلى ثمانية ملايين.

و قال الجهـاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الساعة السكانية بالجهاز أشارت إلى أن عدد سكان مصـر بالداخل وصل إلى 86 مليون نسمة السبت فى تمام الساعة السابعة وثلاثين دقيـقة بعدما كان عـدد السكـان 85 مليون نسمة يوم 27 اغسطس 2013 أى أن عـدد السكـان زاد مليون نسمـة في أقل من 6 شهــور.

وبلغت نسبة الذكور 51.1% بينما بلغت نسبة الإناث 48.9%.

وقال الجهاز، وهو جهة حكومية تهتم باجراء الإحصاءات الرسمية في بيان له، إن عدد المصريين بالخارج طـبقا لتقديرات وزارة الخارجية بـلغ 8 ملايين نسمة ليكون إجمالى عدد سكان مصر بالداخل والخارج "94 مليون نسمة".

واضاف البيان أن معدل الزيادة الطبيعية سجلت 2.5%خلال عام 2013 بينما كان 2.6%خلال عام 2012.

وأوضح البيان أن محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية عدداً للسكان حيث سجل سكانها 9.1 مليون نسمة بنسبة 10.6% من سكان مصر، تليها محافظة الجـيزة 7.4 مليون نسمة بنسبة 8.6% ثم محافظة الشرقية 6.3 مليون نسمة بنسبة 7.4%.