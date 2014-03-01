Image caption التقارير وردت من الوكالة المصرية الرسمية

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية بأن السلطات المصرية ألقت القبض على نجل الرئيس المعزول محمد مرسي لحيازته مخدر الحشيش.

وقالت إن الشرطة ألقت القبض على عبدالله مرسي الذي كان قادما من محافظة الشرقية وبصحبته أحد أصدقائه متجهًا إلى منزله بالتجمع الخامس وخلال سيرهما بمنطقة العبور تمكن رجال الأمن من ضبطهما فى أحد الأكمنة على الطريق، حيث عثر بحوزتهما على سجارتين مخلوطتين بالحشيش.

وأضافت أن "نجل الرئيس المعزول اعترف بعد إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وبصحبته أحد أصدقائه أثناء جلوسهما داخل سيارة ملاكى أمام الجامعة الكندية بحيازته المضبوطات بقصد التعاطى".

في سياق متصل، تواصلت جلسات محاكمة مرسي السبت في تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

وعزل الجيش المصري مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.

وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي.

وجاء انسحاب المحامين بناء على طلب مرسي الذي وصف المحاكمة بـ"المهزلة"، مطالبا المصريين بالوقوف مع "الرئيس الشرعي".

ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى عشرات الناشطين الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي.