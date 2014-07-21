سحب الجنسية الكويتية من معارضين

مصدر الصورة AFP Image caption النائب المعارض مسلم البراك

قررت الحكومة الكويتية الاثنين سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب اسلامي معارض سابق واسرتيهما.

فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم و"ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية،" كما قرر سحب الجنسية من النائب السابق عبد الله حشر عايد البرغش وثلاثة من اشقائه.

ويأتي هذا الاجراء بعد مضي اسبوع واحد على قرار اصدرته الحكومة امرت بموجبه وزارة الداخلية اعادة النظر في جنسيات اولئك الذين "يشكلون تهديدا للامن الوطني."

من جانب آخر، اغلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية "العشرات من مكاتب وفروع" منظمات غير حكومية بما فيها منظمات خيرية اسلامية.

ولم يشر بيان اصدرته الحكومة الى اسماء هذه المنظمات.

وكانت قوات مكافحة الشغب في الكويت قد اصطدمت في وقت سابق من الشهر الحالي مع متظاهرين كانوا يحتجون على اعتقال زعيم المعارضة مسلم البراك لاهانته الجهاز القضائي.

وقد اصيب عدد من الاشخاص بجروح في تلك الصدامات، واعتقل 50 من المشاركين في المظاهرة اطلق سراح معظمهم لاحقا.