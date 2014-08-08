"الدولة الاسلامية" تستولي على مقر اللواء 93 السوري بالرقة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تمكن مسلحو "الدولة الاسلامية" من السيطرة على مقر اللواء 93 السوري في ريف محافظة الرقة الليلة البارحة، حسبما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن "الدولة الاسلامية سيطرت على مقر اللواء 93 بعد قتال ضار وثلاثة تفجيرات انتحارية"، مضيفا ان القوات السورية لا تسيطر الآن الا على موقع واحد في المحافظة وهو مطار الطبقة العسكري.

مصدر الصورة AP Image caption تنظيم "الدولة الاسلامية" اصبح يسيطر على معظم اراضي محافظتي الرقة ودير الزور

وقال عبد الرحمن إن مسلحي "الدولة" يستعدون الآن لمهاجمة مطار الطبقة.

واضاف ان قسما من القوات التي تشكل اللواء 93 كانت قد سحبت في يوليو / تموز الماضي عقب سيطرة مسلحي "الدولة الاسلامية" على مقر الفرقة 17 عقب معركة قتل فيها او اعدم بعدها 85 عسكريا.

وقال المرصد إن 15 على الاقل من مسلحي "الدولة الاسلامية" قتلوا بضمنهم الانتحاريين الثلاثة الذين فجروا انفسهم عند مدخل المقر.

وقال عبد الرحمن "تعهد الرئيس الاسد باستعادة السيطرة على الرقة. ولكنه لم يفشل في ذلك فحسب، بل خسر قواعد جيشه ايضا."

يذكر ان تنظيم "الدولة الاسلامية" اصبح يسيطر على معظم اراضي محافظتي الرقة ودير الزور منذ انخراطه في القتال في سوريا في ربيع عام 2013.