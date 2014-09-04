جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أعلن زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في شريط فيديو انشاء فرع جديد للتنظيم في الهند، مشيراً إلى أنه سينشر الحكم الاسلامي و"يرفع علم الجهاد" في أنحاء شبة القارة الهندية.

وجدد الظواهري في التسجيل المصورالذي نشر على الانترنت الذي استمر 55 دقيقة ولائه للملا محمد عمر زعيم طالبان الافغانية، وعبر عن ازدارئه من تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال الظواهري إن إنشاء فرع القاعدة في شبة القارة الهندية سينقذ الكثير من المسلمين من انعدام العدالة والقهر.

وبدأ تشكيل هذا الفرع الجديد للقاعدة قبل عامين بتجميع مقاتلين يأتمرون بعاصم عمر "أمير جماعة قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية".

ويرى خبراء في مكافحة الارهاب ان قادة القاعدة الذين تقدموا في السن يجدون صعوبة في تجنيد اتباع مع قيام تنظيم الدولة الاسلامية باستقطاب شبان في ارجاء العالم بعد سيطرتهم على مناطق في جانبي الحدود بين العراق وسوريا.

ويصف زعيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي نفسه بأنه "الخليفة الحاكم" ويطالب كافة المسلمين بالولاء له.

ونشب الخلاف بين تنظيم "الدولة الاسلامية" والظواهري في 2013 بسبب توسع التنظيم في سوريا حيث نفذ انصار البغدادي عمليات إعدام ذبحا وصلبا ، فضلاً عن إعدامات جماعية.

وكانت قد تزايدت التوترات بين المسلمين والهندوس منذ ان انفصلت باكستان بمناطق ذات غالبية مسلمة عن الهند في العام 1947 في عملية تقسيم شابها عنف قتل فيه مئات الالوف.