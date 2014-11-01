بدء حملات انتخابات الرئاسة في تونس

مصدر الصورة Getty Image caption يرى محللون أن باجي السبسي، رئيس حزب نداء تونس، هو المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة التونسية

بدأت السبت حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، وذلك بعد أسبوع من الانتخابات البرلمانية.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية هي آخر الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي بالبلاد.

ومن المقرر أن يمنح التصويت المزمع إجراؤه في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الفرصة للتونسيين للمرة الأولى في تاريخ البلاد في ممارسة اختيار حقيقي لرئيس الجمهورية.

وبموجب الدستور التونسي الجديد، الذي صُدق عليه في وقت سابق من العام الجاري، لم يعد الرئيس يمثل السلطة العليا والأساسية في البلاد، إذ تتركز أغلب السلطات والصلاحيات في يد رئيس الوزراء.

ومن الجدير بالذكر أن المرشح الأوفر حظا لمنصب الرئيس التونسي هو باجي السبسي، رئيس حزب نداء تونس الذي فاز بأغلب المقاعد في البرلمان التونسي، متغلبا على حز ب النهضة الإسلامي الذي تصدر المشهد في الفترة الأخيرة، والذي أعلن أنه لن يدفع بمرشح من قياداته في السباق الرئاسي.