اعتقال زوجة أبو بكر البغدادي على الحدود السورية اللبنانية

مصدر الصورة

أعلن الجيش اللبناني أنه اعتقل زوجة ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وأحد أولاده قرب الحدود مع سوريا لدى محاولتهم اجتيازها الى لبنان.

وقالت مصادر امنية لبنانية لوكالة رويترز إن عملية الاعتقال تمت "في الايام الماضية".

وامتنع المسؤولون عن الادلاء باسم المعتقلة او جنسيتها، ولكنهم وصفوها بأنها احدى زوجات البغدادي.

من جانبها، قالت صحيفة السفير اللبنانية إن الجيش نفذ عملية الاعتقال "بالتنسيق مع جهاز مخابرات اجنبي."

واضافت الصحيفة ان المعتقلين يجري التحقيق معهما في وزارة الدفاع اللبنانية.

وأضافت الصحيفة أن زوجة البغدادي كانت تسافر بجواز سفر مزور برفقة أحد أبنائها.

واستولى تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة في سوريا والعراق وأعلن الخلافة الاسلامية في المناطق التي يسيطر عليها.

وتشن السلطات اللبنانية حملة على مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية على اراضيها وتبذل المخابرات اللبنانية جهودا مكثفة في ما يتعلق بالنقاط الحدودية.

وأعتقلت السلطات اللبنانية في الشهور الاخيرة عددا من المسلحين الاسلاميين المشتبه في انهم شنوا هجمات لزيادة تأثير تنظيم الدولة الاسلامية في لبنان المتاخم لسوريا.

ويحاول تحالف بقيادة الولايات المتحدة الحد من مكاسب تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق. وتعهد الرئيس الامريكي بـ "اضعاف ثم تدمير" التنظيم الذي يتزعمه البغدادي.

ودعا البغدادي، الذي يعتقد أنه عراقي الجنسية، الى شن هجمات ضد حكام السعودية في خطاب بث الشهر الماضي.

وقال البغدادي في خطابه إن خلافته تنتشر في السعودية وفي اربع دول عربية أخرى في خطاب نشر يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني.