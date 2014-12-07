مقتل الوزير الاسلامي المغربي عبدالله باها في حادث قطار

مصدر الصورة epa Image caption كان عبدالله باها يبلغ من العمر 60 عاما

قالت وزارة الداخلية المغربية إن وزير الدولة عبدالله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي، قتل في حادث قطار وقع يوم الاحد في بلدة بوزنيقه الواقعة بين الرباط والدار البيضاء.

وكان الوزير باها مقربا جدا من رئيس الحكومة المغربية عبدالاله بنكيران.

وجاء في بيان اصدرته وزارة الداخلية ان "وزارة الداخلية تعلن بأسف عن وفاة السيد عبد الله باها وزير الدولة."

ومضى البيان للقول إن "السيد باها توفي في حادثة قطار بمنطقة بوزنيقة." يذكر ان بوزنيقة تقع بين الرباط العاصمة ومدينة الدار البيضاء.

وأوضح البيان أن "مصالح الدرك الملكي فتحت على الفور تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث"، مؤكدة أنه "سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله".

من جانبها، نقلت وكالة رويترز للانباء عن مصطفى خلفي الناطق باسم الحكومة قوله "ما زلنا ننتظر نتائج التحقيق، ولا يمكنني الجزم ما اذا كان (باها) يسير على قدميه او يستقل سيارته عند وقوع الحادث."

وكان باها وبنكيران ووزير الخارجية الاسبق سعدين العثماني وغيرهم من الناشطين الاسلاميين قد شكلوا حزب العدالة والتنمية في تسعينيات القرن الماضي.