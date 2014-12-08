سوريا: قصف إسرائيلي لأهداف قرب دمشق

مصدر الصورة Getty Image caption إسرائيل قصفت الأراضي السورية أكثر من مرة منذ 2011

قصفت طائرات إسرائيلية منطقتين في العاصمة السورية دمشق، حسبما قالت الحكومة السورية في بيان رسمي.

وحسب البيان، فإن الغارات استهدفت الأحد منطقتي الديماس ومطار دمشق الدولي.

وقال الجيش السوري "يؤكد هذا العدوان ضلوع إسرائيل المباشر في دعم الإرهاب في سوريا إلى جانب الدول الغربية والإقليمية المعروفة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة ذراع القاعدة في بلاد الشام وتنظيم داعش الإرهابي وخاصة بعد الضربات المتلاحقة التي تلقتها من جيشنا العربي السوري".

ووجهت وزارة الخارجية السورية امس رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن حول الغارات الاسرائيلية على الأراضي السورية.

وجاء في الرسالتين أن "إسرائيل ارتكبت بعد ظهر الأحد عدوانا إجراميا جديدا على حرمة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها وذلك عندما قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف منطقتين آمنتين في ريف دمشق في كل من الديماس ومطار دمشق المدني وقد أدى هذا العدوان السافر إلى خسائر مادية في بعض المنشآت".

ورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق عن الحادث.

وتقول تقارير إنه ربما تكون الأهداف، التي قصفها الطيران الإسرائيلي، مخازن صواريخ روسية متطورة مضادة للطائرات.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات في الأراضي السورية.

ويقول محللون إن الهجمات السابقة استهدفت منع الحكومة السورية من تزويد حزب الله اللبناني، عدو إسرائيل اللدود، بالاسلحة.

وقالت سوريا، ردا على هجمات سابقة، إنها تحتفظ بحق الرد في التوقيت وبالطريقة التي تراها مناسبة.

وحسب التلفزيون السوري، فإنه لم ترد تقارير بشأن حدوث إصابات أو قتلى في "غارات الأحد على دمشق".

وأضاف "هاجم العدو الإسرائيلي سوريا باستهداف منطقتين آمنتين في محافظة دمشق، وهما منطقة الديماس ومنطقة مطار دمشق الدولي".

وتقع منطقة الديماس على الطريق الدولية بين دمشق والحدود اللبنانية.

ويقول عساف عبود مراسل بي بي سي في دمشق إن منطقة الديماس تضم مطارا للتدريب على الطائرات الشراعية وناد للفروسية، فيما تتمركز عدة قطاعات عسكرية في محيط مطار دمشق لحمايته.

وسبق أن استهدفت إسرائيل قافلة داخل الأراضي السورية قالت إنها كانت تنقل أسلحة لحزب الله في لبنان.

كما هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية سورية ردا، كما يقول الجيش، على ضرب أهداف في منطقة الجولان السورية المحتلة.

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب 1967، وأفشلت محاولة سورية لاستعادتها عام 1973.

وتوجد الدولتان منذ ذلك الوقت في حالة حرب، وتنتشر قوات تابعة للأمم المتحدة في منطقة، طولها 70 كلم، منزوعة السلاح بينهما.