من هو العاهل السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز؟

مصدر الصورة AFP Image caption أصبح الملك الجديد سلمان سابع ملك في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها

أُعلنت في السعودية البيعة للأمير سلمان بن عبد العزيز ملكا للملكة العربية السعودية خلفا للراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله عن عمر يناهز التسعين عاما، وكان الملك عبد الله يعاني وعكة صحية في الأسابيع الاخيرة بعد اصابته بالتهاب رئوي.

وأصبح الملك الجديد سلمان سابع ملك في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود.

ولد الملك سلمان في عام 1939، ويحتل التسلسل 25 بين أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وكان من أركان العائلة المالكة السعودية، إذ احتل منصب أمين سرها ورئيس مجلسها لسنوات، كما عمل مستشارا لعدد من الملوك السابقين.

مصدر الصورة Reuters Image caption بويع سلمان في 18 حزيران/يونيو عام 2012 بولاية العهد بعد وفاة أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز.

وهو أخ شقيق للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز وغير شقيق للملك الراحل عبد الله، وواحد من الأمراء الذين يطلق عليهم لقب "السديريون السبعة" وهم ابناء الملك عبد العزيز من زوجته حصة بنت أحمد السديري.

ابتدأ مشوراه السياسي في العام 1954 عند تعينه أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة عن أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز، ثم عين أصالة في المنصب ذاته في عام 1955 وظل في هذا الموقع حتى استقالته منه في عام 1960.

وعاد لتولي المنصب ذاته بمرسوم صدر عام 1963 عن الملك سعود بن عبد العزيز.

وظل سلمان أميرا لمنطقة الرياض لنحو خمسة عقود.

وفي تشرين الثاني /نوفمبر عام 2011 أصدر الملك عبد الله أمرا ملكيا بتعينه وزيرا للدفاع خلفا لأخيه سلطان بن عبد العزيز الذي توفي في العام نفسه.

وقد بويع في 18 حزيران/يونيو عام 2012 بولاية العهد بعد وفاة أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز الذي كان يشغل ولاية العهد فضلا عن منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

كما تولى سلمان إلى جانب ولاية العهد منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

مصدر الصورة Reuters Image caption ظل سلمان أميرا لمنطقة الرياض لنحو خمسة عقود

وتقوم هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية التي تضم أبناء وأحفاد الملك المؤسس للمملكة عبد العزيز آل سعود، والتي أسست عام 2006 ، باجراءات مبايعة الملك وولي العهد.

على صعيد التعليم، تلقى الملك سلمان تعليما تقليدا مبكرا في مدرسة الأمراء في الرياض، حيث تلقى تعليما في العلوم الدينية وختم القران وهو في سن العاشرة.

وتفيد تقارير أن الملك سلمان كان خضع لجراحة في العمود الفقري في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010 .