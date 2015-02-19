معارضون سوريون: مقتل أكثر من 70 من القوات الحكومية والموالين لها في محيط حلب

مصدر الصورة Reuters Image caption مسلحو المعارضة في ريف حلب

أفادت مصادر مقربة من المعارضة السورية بمقتل أكثر من سبعين من عناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في الهجمات التي شنوها على مدينة حلب وأريافها منذ يوم أمس.

وقال ياسين أبو رائد الناشط في شمال حلب لـبي بي سي إن مسلحي المعارضة تمكنوا من تكبيد قوات النظام خسائر وصفها بالفادحة في المعارك، ولكن المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، ومقره بريطانيا، أشار أيضا إلى أن كتائب المعارضة المسلحة خسرت ما يقرب من ثمانين مقاتلا في المعارك التي تدور في حلب ومحيطها.

وتأتي هذه المعارك في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة تفعيل مقترح لتجميد القتال في مناطق سوريا بدءا بمدينة حلب.