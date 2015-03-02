جنوب السودان تحقق في اختطاف مئات من الصبية "بغية تجنيدهم"

مصدر الصورة AFP Image caption بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 12 ألف طفل استخدموا جنودا في أنحاء جنوب السودان العام الماضي.

تحقق حكومة جنوب السودان في اختطاف المئات من الصبية على يد ميليشيا مسلحة متحالفة مع الحكومة.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الصبية اختطفوا بغية تجنيدهم.

وأوضح المتحدث باسم جيش جنوب السودان الكولونيل فيليب أغوير لـ"بي بي سي" أنه طلب من زعيم الميليشيا جونسون أولوين توضيح موقفه.

وكان أولوين قد حصل على لقب ميجور جنرال في جيش جنوب السودان في إطار عفو أعلنت عنه الحكومة عام 2013.

لكن المليلشيا التابعة له لم تندمج بشكل كامل في الجيش الحكومي.

وتتهم يونيسف ميليشيا "الشيلوك"، التابعة لأولوين، بالمسؤولية عن اختطاف الصبية.

واختطف الصبية في منطقة يطلق عليها "واو شيلوك" في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط.

وتقول الأمم المتحدة إن بعض المختطفين نقلوا إلى معسكر تدريب يتلقى فيه صبية - بعضهم في الثانية عشرة من العمر - تدريبات على حمل السلاح.

وتشهد دولة جنوب السودان حربا أهلية بين قوات موالية للرئيس سيلفا كير وقوات المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.

واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش كلا الجانبين باستغلال الأطفال وذلك بتجنديهم في هذا الصراع.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 12 ألف طفل استخدموا جنودا في أنحاء جنوب السودان العام الماضي.