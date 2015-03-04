مقتل عشرات في تفجير وهجوم على مبنى أمني في حلب

مصدر الصورة Reuters Image caption بدأ الهجوم بتفجير كمية كبيرة من المتفجرات زرعت في نفق تحت مبنى قيادة مخابرات القوة الجوية.

قتل العشرات من عناصر القوات الأمنية السورية ومسلحي المعارضة في هجوم على مبنى حكومي وصف بأنه مقر مخابرات عسكرية في حلب، بحسب جماعات رصد سورية.

وأفاد المركز السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن الهجوم بدأ بتفجير كمية كبيرة من المتفجرات زرعت في نفق تحت مبنى قيادة مخابرات القوة الجوية.

اعقب التفجير هجوم شنه مسلحون إسلاميون على المبنى.

وقال المرصد، الذي يعتمد شبكة من المصادر المحلية، أن أكثر 20 من عناصر القوى الأمنية الحكومية قتلوا في الهجوم على المبنى، فضلا عن نحو 14 من مسلحي المعارضة.

يذكر أن السيطرة على مدينة حلب مقسمة بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية السورية منذ اندلاع القتال فيها في منتصف عام 2012.

لكن القوات الحكومية مدعومة بمقاتلين من حزب الله حققت تقدما منذ هجومها لاستعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة غربي المدينة العام الماضي.

هزة أرضية

مصدر الصورة AFP Image caption يذكر أن السيطرة على مدينة حلب مقسمة بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية السورية منذ اندلاع القتال فيها في منتصف عام 2012.

وقال سكان من حلب إن الانفجار هز معظم أحياء المدينة، بعد أن قام المسلحون بزرع كميات كبيرة جدا من المتفجرات في نفق امتد تحت أو قرب مبنى قيادة مخابرات القوة الجوية في حي جمعية الزهراء في الجزء الغربي للمدينة ظهر الأربعاء.

وقال بعض الناس أنهم شعروا بما يشبه الهزة الارضية، وسجل مركز رصد الزلازل الأوروبي ـ المتوسطي اهتزازا بدرجة 2.3 في غربي حلب في الساعة 17.31 بالتوقيت المحلي (15.31 بتوقيت غرينيتش).

وثمة إفادات متناقضة بشأن المبنى نفسه، هل دمر تماما أم تعرض لأضرار، فمصادر المعارضة قالت لوكالة رويترز للأنباء إن جزءا من البناية قد أنهار تماما.

ويقول جيم موير مراسل بي بي سي في بيروت إن المبنى كان هدفا أساسيا لمسلحي المعارضة منذ بدء المعركة للسيطرة على ثاني أكبر المدن السورية منذ أكثر من عامين، وقد حاولوا مهاجمته والسيطرة عليه مرات عديدة.

واندلع بعد الانفجار مباشرة قتال عنيف بعد مهاجمة مسلحين تابعين لجبهة النصرة القريبة من تنظيم القاعدة وجماعات إسلامية متشددة أخرى بالهجوم على المنطقة ومحاولة احتلال المبنى.

وردت القوات الحكومية بالقصف فضلا عن استدعاء طائرات للقيام بضربات جوية.

وقال الجيش السوري في بيان أصدره ونقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن قواته أحبطت محاولة لمن سمتهم بـ "الإرهابيين للتسلل الى محيط مبنى المخابرات الجوية في حلب".

ويقول مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن من بين القتلى أعضاء في مخابرات القوة الجوية وعناصر ميليشيات موالية للحكومة ومقاتلين من حزب الله فضلا عن مسلحين من المعارضة.

جهاز مهم

مصدر الصورة AFP Image caption اعقب التفجير هجوم شنه مسلحون اسلاميون على المبنى.

وتمثل مخابرات القوة الجوية واحدة من الوكالات الاستخبارية المهمة ضمن تركيبة الأجهزة الأمنية والاستخبارية السورية المعقدة.

وترجع قوة هذه المؤسسة إلى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ، الذي كان قائدا لسلاح القوة الجوية قبل أن يتولى السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري.

ويلعب الجهاز دورا أساسيا في العمليات ضد جماعات المعارضة الإسلامية ، فضلا عن القيام بعمليات سرية في الخارج، وعرف عن هذا الجهاز القسوة في التعامل مع المعارضين.

ويقول ناشطون إن مبنى قيادة المخابرات الجوية في حلب يستخدم كمركز اعتقال وتحقيق.

ويقول مراسلنا إنه في حال تمكن مسلحي المعارضة من السيطرة على منشأة استخبارية والاحتفاظ بها، فأن ذلك سيكون ذلك بمثابة ضربة قوية للحكومة التي تحكم قبضتها على الجانب الغربي من المدينة، لكن ذلك سيكون، إلى حد ما، عكس مسار القتال هناك في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يسعى فيه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى تفعيل مشروعه لإطلاق هدنات محلية محدودة أو مناطق يجمد فيها القتال في حلب.