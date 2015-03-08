مظاهرة ضخمة في تل أبيب للتنديد بسياسات نتنياهو

مصدر الصورة Reuters Image caption شارك في المظاهرة أكثر من 25 ألف شخص

شارك عشرات الآلاف من الاسرائيليين فى مظاهرة في تل ابيب ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي دعت إسرائيل لتغيير اتجاهها السياسي والقيادى.

وقالت الشرطة إن عدد المتظاهرين تجاوز 25 ألفا، فيما قال منظمو المظاهرة إن العدد كان ضعف ذلك.

وقال مئير داغان الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي للمتظاهرين إنه يخشى قائد البلاد أكثر من أعدائها، حسب تعبيره.

وقال درور عامي، وهو أحد منظمي المظاهرة "هذه مظاهرة لمواطنين اسرائيليين يطالبون بتغيير في السياسات وباتفاق سلام."

ومضى للقول "لقد أخفقت الحكومة الحالية على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، ولم تحسن الوضع الأمني. فالبلاد قد تعطلت."

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وقال "نتمنى أن يعود اليسار (لحكم البلاد)."

وقد نظمت المظاهرات من قبل مجموعة "مليون يد" للعمل المدني التي تناضل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

ويقول المراسلون ان المسيرة تعتبر واحدا من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عقدت في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في أقل من أسبوعين.