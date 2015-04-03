تنظيم "الدولة الإسلامية" يواصل سعيه للسيطرة على مخيم اليرموك في سوريا

مصدر الصورة AFP Image caption السيطرة على اليرموك سيفتح باب دمشق لتنظيم "الدولة الإسلامية"

يواصل عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" سعيهم للسيطرة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضواحي العاصمة السورية دمشق.

وأفادت تقارير بأن مقاتلي التنظيم حققوا تقدما داخل المخيم، على الرغم من مواجهتهم مقاومة شرسة من متشددين فلسطينيين.

وإذا أحكم تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على المخيم فإنه سيضع موطئ قدم له في دمشق وسيكون في أقرب موقع له من مقر الرئيس بشار الأسد.

وكان مخيم اليرموك يؤوي نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني، ولكن 18 ألفا منهم فقطوا بقوا هناك يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة.