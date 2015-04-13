اغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات السودانية

13 أبريل/ نيسان 2015

اغلقت صناديق الاقتراع في مراكز التصويت في الانتخابات السودانية وسط تباين في نسبة إقبال الناخبين في اليوم الاول.

وأشار مراقبون من جامعة الدول العربية ان اليوم الاول من التصويت سار دون خروقات كبيرة في كافة مراكز الاقتراع.

وقال مدير مركز سان فرانسيس بالخرطوم شرق والذي صوت فيه مرشح حزب الموتمر الوطني الحاكم والرئيس الحالي عمر البشير ان نسبة التصويت في المركز بلغت عشرة في المائة.

يذكر ان الأحزاب المعارضة قاطعت الانتخابات.

ومن المتوقع فوز الرئيس عمر البشير بولاية جديدة، في أول انتخابات تجرى منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.

وينافس 15 مرشحا لا يتمتعون بشهرة كبيرة كالبشير، الذي تعهد بتحسين الاقتصاد والحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة الصراعات الداخلية والإقليمية.

وكان مراسل بي بي سي في الخرطوم، محمد عثمان قد قال إن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع متباينة مع انتصاف اليوم الأول، ففي بعض مراكز الاقتراع في العاصمة الخرطوم اصطف الناخبون في طوابير للإدلاء بأصواتهم بينما شهدت مراكز أخرى عددا بسيطا من الأفراد.

وقال مدراء بعض المراكز الانتخابية إن عمليات التصويت تستمر بصورة جيدة وبلا شكاوى من الناخبين وإنهم يتوقعون إقبالا متزايدا مع مرور الوقت.

"السلطة الأرفع"

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وتقول المرشحة الرئاسية فاطمة عبد المحمود، وهي المرأة الوحيدة التي تخوض السباق الرئاسي، إنها قررت الترشح لتثبت أن "المرأة لها حق في تولي السلطة الأرفع" في البلاد.

وتبلغ فاطمة من العمر 71 عاما، وهي مرشحة عن حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي.

وتولى البشير الحكم عام 1989 من خلال إنقلاب عسكري.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه ذات صلة بتهم بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور الغربية. وهو بذلك يكون أول رئيس تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية وهو في السلطة.

وتقول أحزاب المعارضة إنها قررت مقاطعة الانتخابات بسبب "القمع السياسي" في البلاد.

وتتحدث عن "إجراءات قمعية" ضد المعارضة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

كما وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات للمناخ السياسي الذي سبق عملية الاقتراع.

وذكر شهود عيان في مدينة بورت سودان الشرقية أن الشرطة فرقت الأحد مظاهرة طلابية صغيرة رافضة للانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 13 مليون ناخب. ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) من الاثنين وحتى الأربعاء.