انفجار قنبلة في بوابة سفارة المغرب في العاصمة الليبية طرابلس

13 أبريل/ نيسان 2015

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تشهد ليبيا حربا أهلية منذ سقوط نظام حكم الرئيس الراحل معمر القذافي.

انفجرت قنبلة أمام مبنى السفارة المغربية في العاصمة الليبية طرابلس.

وجاء الانفجار بعد هجوم بالأسلحة على مبنى تقع فيه البعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية في ليبيا.

قال مسؤول أمني ليبي إن قنبلة انفجرت عند بوابة السفارة المغربية في ساعة مبكرة صباح الاثنين.

وأسفر الانفجار عن بعض الأضرار المادية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني قوله إن القنبلة ألحقت أضرارا بالبوابة وبمبنى سكني مجاور لمبني السفارة المغربية الواقع في حي بن عاشور.

وأعلن مسلحون موالون لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتهم عن الهجومين، وهما الأحدث على أجانب أو سفارات أو حقول نفط في ليبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شاهد عيان قوله "كان صوت الانفجار (أمام السفارة المغربية) قويا للغاية واهتز المنزل لبضع ثوان."

ويستضيف المغرب حاليا حوارا بدعم من الأمم المتحدة بين ممثلين عن الحكومتين المتصارعتين اللتين تسيطران على ليبيا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تعرض مقر إقامة السفير الإيراني في ليبيا لهجوم في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

واستغل تنظيم "الدولة الإسلامية" الفوضى في ليبيا حيث تتقاتل حكومتان متحالفتان مع عدد من الجماعات المسلحة للسيطرة على البلاد بعد اربع سنوات من إطاحة معمر القذافي.

وكان مسؤولون كوريون جنوبيون وليبيون قد أكدوا الأحد إن مسلحين أطلقوا أعيرة نارية على سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس، ما أدى إلى مقتل اثنين من الحراس المحليين وإصابة شخص ثالث.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سول إنه لم يقع ضحايا من الكوريين.

وأضاف أن السفارة يعمل بها مسؤولان للخدمات الخارجية وموظف إداري.

وكشف عن أن حكومته تنظر في احتمال نقل مقر السفارة، غير أنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعلن مسلحون متشددون من قبل مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات التي استهدفت سفارات في طرابلس مثل سفارات ومصر والجزائر والتي أخلتها حكوماتها من طواقمها الدبلوماسية بسبب تردي الوضع الأمني.

كما استهدف مقر السفير الإيراني في طرابلس يوم 22 فبراير/ شباط الماضي.