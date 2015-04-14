وزير الدفاع السعودي في القاهرة والعربي يدعو إلى بحث تشكيل القوة المشتركة

مصدر الصورة Reuters Image caption وصل وزير الدفاع السعودي الى العاصمة المصرية في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، دعا رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية للاجتماع في مقر الجامعة بالقاهرة خلال الشهر الجاري لبحث تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة.

يأتي ذلك في وقت فيه إلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل القاهرة في زيارة لم يعلن عنها أي من الطرفين من قبل.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض آخر المستجدات وتطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها عدد من دول الخليج على اليمن بهدف الحفاظ على ما يسمونه شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان عن قوة العلاقات القوية التى تربط القوات المسلحة في كلا البلدين، مؤكداً أن "مصر إحدى القوى الرئيسية والفاعلة فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إنه من المتوقع عقد اجتماع رؤساء الأركان في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لبحث مهام هذه القوة وكيفية تمويلها.

وسيعد هذا الاجتماع الثاني لرؤساء أركان الجيوش العربية الذي يبحث تفعيل قرار تشكيل القوة العربية المشتركة، بعد لقاء عقد في وقت سابق من الشهر الجاري في العاصمة السعودية، الرياض.

وقد نص قرار القمة العربية على اجتماع قادة أركان الجيوش العربية خلال شهر من صدوره لدراسة تفاصيل تشكيل القوة وأهدافها وآلياتها وموازنتها، على أن يتم عرض نتائج المشاورات في غضون ثلاثة أشهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.

وتشارك مصر بقوات بحرية وجوية في عملية عاصفة الحزم الذي تقودها السعودية ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح في اليمن.

وقد نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان له الثلاثاء وجود أي قوات برية مصرية على الأرض في اليمن للمشاركة في عاصفة الحزم حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن التحالف يستعد لإيفاد قوات برية إلى اليمن ربما تشارك فيها مصر.