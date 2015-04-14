15 قتيلا في هجوم لـ"حركة الشباب" على وزارة التعليم العالي الصومالية

14 أبريل/ نيسان 2015

صدر الصورة، AP التعليق على الصورة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولكنه يحمل بصمة حركة الشباب

قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 15 آخرون في هجوم مزدوج استهدف مقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأفاد مسؤولون صوماليون بأن خمسة من القتلى من المهاجمين الذين تمكنوا من اقتحام المبنى.

وقال إبراهيم عدن من مكتب بي بي سي إن سيارة محملة بالمتفجرات اقتحمت الجدار المحيط بمجمع الوزارة، وإن المعارك بين المهاجمين وقوات الأمن لاتزال مستمرة بالأسلحة النارية.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مسؤول في الشرطة إن الطلقات النارية تأتي من داخل مبنى الوزارة.

وسمعت أصوات أبواق سيارات الاسعاف بالقرب من موقع الهجوم.

وفر المواطنون من الحافلات العامة التي بدت خالية قرب المجمع الذي يضم أيضا مقر وزارة البترول.

وكتب وزير الأمن الداخلي الصومالي عبد الرزاق عمر في تغريدة على تويتر إن " مقر وزارة التعليم العالي مؤمنة من قبل قوات الأمن الخاصة".

ولكن تقارير أفادت بأن بعض المسلحين فروا من فوق أسوار المجمع.

وتشهد العاصمة الصومالية مقديشو من حين لآخر هجمات تشنها حركة الشباب الصومالية.