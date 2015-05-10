الولايات المتحدة تمنح الأردن 100 ألف طن من القمح لمساعدة اقتصادها

مصدر الصورة AP Image caption قال الوزير الأمريكي إنه يمكن للمملكة الأردنية بيع بعض القمح في السوق المحلية واستخدام عائداته لإنشاء مشاريع تعزز قطاع الزراعة في البلاد.

منحت الولايات المتحدة الأمريكية الأردن نحو 100 ألف طن من القمح كجزء من حزمة مساعدات أوسع للتخفيف من أعباء تدفق اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني.

ووقع وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك ووزير التخطيط الأردني عماد فاخوري الاتفاق الذي قدرت قيمته بنحو 25 مليون دولار أمريكي.

وقال الوزير الأمريكي إنه يمكن للمملكة الأردنية بيع بعض القمح في السوق المحلية واستخدام عائداته لإنشاء مشاريع تعزز قطاع الزراعة في البلاد.

وأضاف إن المتبقي يمكن أن يستخدم لتعزيز مخزون الأردن من الحبوب.

واوضح فيلساك أن هذه المساعدة تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي الواقع على كاهل الأردن إثر استضافته لأكثر من 600 ألف لاجئ من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.

ويقول الأردن إن تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أراضيه بات يمثل ضغطا كبيرا على اقتصاد البلاد المثقل بالديون.

وقد ارتفع دين البلاد العام من نحو 14 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى 29.3 مليار دولار في نهاية شهر فبراير/شباط من هذا العام.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أردنيين قولهم إن واشنطن كثفت من مساعداتها الاقتصادية للأردن في السنوات الأخيرة، وباتت تمنحه مساعدة سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.