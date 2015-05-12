سجن حاخام اسرائيلي بارز بتهمة الرشوة

مصدر الصورة BBC World Service Image caption للحاخام بينتو العديد من الأتباع، منهم مشاهير ورجال أعمال

أصدرت محكمة اسرائيلية حكما بالسجن لمدة سنة واحدة على الحاخام يوشياهو بينتو، أحد اشهر الحاخامات في البلاد، بتهمة محاولة رشوة رئيس جهاز مكافحة الاحتيال.

كما أمرت المحكمة بينتو بدفع غرامة قدرها 260 الف دولار.

وكان الحاخام قد عرض على مدير جهاز مكافحة الاحتيال مبلغا من المال لقاء معلومات سرية حول التحقيقات التي تجريها الشرطة في واحدة من الجمعيات الخيرية التي يديرها.

يذكر ان الحاخام بينتو، وهو احد اثرى الحاخامات في اسرائيل، له الكثير من الأتباع من المشاهير ورجال الاعمال في الولايات المتحدة.

وهو ابن حفيد الحاخام المغربي الشهير اسرائيل ابوشاتزيرا المعروف ايضا ببابا سالي.

وكان الحاخام بينتو قد عقد صفقة مع المحكمة شهد بموجبها بأنه حاول رشوة ضابط شرطة بارز آخر، هو المدير السابق لفرقة مكافحة الجريمة في اسرائيل.