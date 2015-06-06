"دابق" مجلة تنظيم "الدولة الإسلامية" للبيع على أمازون

Image caption تم عرض أربعة أعداد في نسخ ورقية من مجلة "دابق" على موقع أمازون

عرض موقع أمازون مجلة "دابق" التي يصدرها تنظيم الدولة الإسلامية للبيع.

وفي الجزء الخاص باسم المؤلف، ظهر اسم مركز الحياة للإعلام، وهو الذراع الإعلامي لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعني بالدعاية في الغرب ويصدر تقارير اخبارية ومقاطع فيديو.

ويصنف التنظيم كمنظمة إرهابية في بريطانيا.

وتتوفر أربعة أعداد ورقية من المجلة. كما يمكن تحميل نسخة الكترونية من المجلة مجانا في مكان آخر.

وتتوفر الأعداد على موقع أمازون في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وتوصف "دابق" على الموقع بأنها "مجلة دورية تركز على مسائل التوحيد، والمنهج، والهجرة، والجهاد والجماعة."

ونشرت المجلة، التي تحمل أسم مدينة سورية صغيرة، لاسباب رمزية، للمرة الأولى عام 2014.

ولم ترد أمازون على طلب من بي بي سي بالتعليق على الخبر.