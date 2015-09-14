الحرب في اليمن: مقتل 5 جنود سعوديين على الحدود وإماراتي في مأرب

مصدر الصورة Getty Image caption قوات موالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا خلال تدريباتها شرق محافظة مأرب. وتشن قوات التحالف عملية برية ضد الحوثيين في المحافظة الواقعة شرق العاصمة صنعاء.

قُتل خمسة جنود سعوديين في اشتباكات مع الحوثيين على الحدود مع اليمن، وفقا لما أعلنه الجيش السعودي.

وقُتل الجنود في منطقة نجران، جنوب السعودية، حسب بيان للجيش.

ولم يشر البيان إلى كيفية مقتل الجنود، غير أنه قال إنهم قتلوا "وهم يؤدون واجب حماية حدود الوطن."

وكثيرا ما تحدث اشتباكات بين مسلحين حوثيين والجيش السعودي عبر حدود المملكة الجنوبية مع اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عربيا عسكريا يشن هجمات جوية في اليمن منذ 26 مارس/آذار الماضي.

وبدأت التحالف أخيرا نشر قوات برية في الأراضي اليمنية.

وتقول السعودية إن هدف التحالف هو الدفاع عن "شرعية" حكم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.

وتؤكد أن الحملة العسكرية تستهدف مواقع عسكرية وقوات تابعة للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ويقول الحوثيون إن الحملة تستهدف تدمير الجيش اليمني ومنازل المدنيين ويتهمون السعودية بالعدوان على اليمن.

مصدر الصورة EPA Image caption عدد كبير من المنازل دُمر خلال الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف بقيادة السعودية منذ حوالي 6 شهور.

وحسب تقديرات وكالة أنباء فرنس برس، قُتل 60 على الأقل، معظمهم جنود، في السعودية بسبب القصف والاشتباكات الحدودية مع اليمن.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، لقى عشرة جنود سعوديين آخرين مصرعهم في داخل اليمن. وقُتل هؤلاء ضمن 60 من قوات التحالف، معظهم إماراتيون، في هجوم بصاروخ على قاعدتهم العسكرية في محافظة مأرب، وسط اليمن.

من ناحية أخرى، قتل جندي إماراتي خلال الهجوم البري الذي تشنه قوات التحالف سعيا لطرد الحوثيين من المحافظة.

ولم تشر وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى كيفية مقتل الجندي.

غارات

وفي وقت لاحق، شنت مقاتلات التحالف بقيادة السعودية سلسلة غارات على معسكر الصيانة بالعاصمة صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون.

كما تعرض معسكر الحفا ومخازن الأسلحة الموجودة في التلال المحيطة بصنعاء لغارات جوية ادت إلى انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة.

وذكر شهود عيان لبي بي سي أن عربات الإسعاف نقلت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى من تلك المواقعن بينما قالت خدمة المسار الإخبارية التابعة للحوثيين إن عددا من المدنيين قتلوا في غارات جوية استهدفت منازل جنوبي العاصمة صنعاء.

ميدانيا افادت مصادر عسكرية موالية للرئيس عبدربه منصور هادي بوصول مئات الجنود السعوديين والاماراتيين والقطريين بكامل عتادهم العسكري إلى محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن للمشاركة في العمليات العسكرية البرية التي تقودها قوات التحالف والقوات الموالية للحكومة اليمنية مدعومة بطائرات الاباتشي الموجودة في محافظة مأرب.

وصرح محافظ مأرب أنه يتوقع أن تتجه قوات برية باتجاه محافظة صنعاء خلال ساعات ضمن خطة تحرير مأرب وصنعاء على حد تعبيره.

في تعز وسط البلاد تدور معارك عنيفة بين الحوثيين ومقاتلي ماتسمى بالمقاومة الشعبية بالتزامن مع قصف مدفعي يشنه الحوثيون وقوات الحرس الجمهوري على الأحياء السكنية بحسب مصادر طبية قالت إن 12 شخصا من المدنيين قتلوا في ذلك القصف صباح اليوم.