خفر السواحل الليبي: انقذنا 215 مهاجرا من مياه البحر يوم الأحد

مصدر الصورة Reuters Image caption كانت زوارق الدورية الليبية قد أنقذت يوم أمس السبت 272 مهاجرا منهم 60 امرأة وطفلة في الخامسة من عمرها

قالت قوة خفر السواحل الليبية إنها أنقذت 215 مهاجرا من زورقين في البحر المتوسط، منهم 50 امرأة، وذلك بعد يوم واحد من اعلان ايطاليا أن خفر سواحلها انقذوا اكثر من 4500 مهاجر قبالة السواحل الليبية.

ونقلت الحكومة الليبية التي مقرها في طرابلس عن قوة خفر السواحل قولها إن المهاجرين كانوا يحملون جنسيات شتى.

ومضت قوة خفر السواحل للقول إن "بين المهاجرين 50 امرأة وطفلا واحدا وكانوا يستقلون زورقين مطاطيين في منطقة سيدي بنور (التي تقع على مسافة 15 كيلومترا شمال شرق طرابلس)."

وكانت زوارق الدورية الليبية قد أنقذت يوم أمس السبت 272 مهاجرا منهم 60 امرأة وطفلة في الخامسة من عمرها.

ومعظم المهاجرين الذين تم انتشالهم السبت قبالة صبراته الى الغرب من طرابلس يحملون جنسيات دول شمال افريقيا ولكن كان بينهم ايضا بعض السوريين.

وقال ناطق باسم قوة خفر السواحل "جرى تسليمهم للسلطات التي تنسق جهود مكافحة الهجرة غير القانونية في المنطقة."

وكانت قوة خفر السواحل الايطالية قد اعلنت يوم أمس السبت أنها انقذت اكثر من 4500 مهاجر قبالة الساحل الليبي في يوم واحد كانوا يستقلون 9 زوارق و12 قاربا صغيرا.

كما تم انتشال جثة غريقة واحدة.