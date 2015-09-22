سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي

مصدر الصورة AFP Image caption يقع مجمع مطار بغداد الدولي في غرب العاصمة، ويمتد على مساحة شاسعة تصل الى اطراف محافظة الانبار

أكد مسؤولون أمنيون سقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار بغداد الدولي من دون ان تسفر عن اصابات او اضرار.

وقال بيان رسمي إنه "سقط عدد من الصواريخ الكاتيوشا بالقرب من معسكر النصر غرب بغداد" على مقربة من المطار.

واضاف البيان "استطاعت قيادة عمليات بغداد اكتشاف مكان انطلاق الصواريخ من منطقة التاجي الواقعة على مسافة 20 كلم شمال بغداد"، مضيفاً أنه "تم احباط اطلاق الصواريخ المتبقية فيها".

ويقع مجمع مطار بغداد الدولي في غرب العاصمة، ويمتد على مساحة شاسعة تصل الى اطراف محافظة الانبار.

وتعرضت منطقة المطار في السنوات الماضية للقصف بصواريخ وقذائف هاون، الا ان هذه الحوادث نادرا ما تؤثر على حركة الملاحة فيه.