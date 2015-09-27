العراق "يبرم اتفاقيات أمنية واستخبارية مع دول تشمل سوريا روسيا وإيران" لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية

مصدر الصورة Reuters Image caption وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي برفقة ضباط كبار في الجيش العراقي

أبرم العراق اتفاقيات أمنية واستخبارية مع دول مختلفة في إطار محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام" المعروف في المنطقة باسم "داعش"، حسب بيان لقيادة العمليات المشتركة في العراق.

وقال البيان إن التعاون الأمني والاستخباري يشمل روسيا وإيران وسوريا ومصر وتركيا والأردن وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى أعضاء آخرين في التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" والمؤلف من 60 دولة.

وورد في البيان أن "العراق شكل خلال الشهور الماضية عدة لجان للتعاون في المجالين الأمني والاستخباري مع دول أعربت عن استعدادها للتعاون...في مواجهة داعش وتهديده لهذه الدول ولكل المنطقة".

ويذكر أن روسيا تشعر بالقلق من وجود آلاف من الروس أعضاء في تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكان وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، قد نفى قبل أيام خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "وجود خبراء عسكريين روس في العراق للتنسيق مع القوات العراقية".

ونفت الرئاسة الروسية أيضا على لسان المتحدث الرسمي باسمها، ديميتري بيسكوف، "ما يشاع حول قيام عسكريين روس وسوريين وإيرانيين بإنشاء مركز تنسيق في بغداد لمحاربة تنظيم داعش".

وتنظيم "الدولة الإسلامية" هو جماعة متشددة سيطرت على مناطق كثيرة في شرقي سوريا وشمالي وغربي العراق.

وأدت أساليب التنظيم الوحشية، من عمليات قتل جماعي، واغتصاب النساء من الأقليات الدينية والعرقية، وقطع رؤوس الصحفيين والجنود، إلى حالة من الذعر والغضب في أنحاء العالم.

ويسعي التنظيم إلى تأسيس "دولة الخلافة" التي يحكمها قائد سياسي وديني وفق تفسير معين للشريعة الإسلامية.

وبنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، نقل التنظيم تركيزه إلى العراق مستغلا الصراع السياسي بين الحكومة، التي يقودها الشيعة، والمعارضين وخصوصا الطائفة السنية. واستطاع التنظيم السيطرة على مدينة الفلوجة بمساعدة رجال القبائل.