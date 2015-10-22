الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الأسد مستعد للحوار مع قوات المعارضة السورية المسلحة

مصدر الصورة AFP Image caption تصريحات بوتين تأتي بعد يومين من زيارة الأسد المفاجئة لموسكو.

الرئيس السوري بشار الأسد مستعد للحوار مع قوات المعارضة المسلحة ، حسبما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء تصريح بوتين بعد 48 ساعة من زيارة مفاجئة قام بها الأسد لموسكو.

وقال بوتين، في كلمة خلال اجتماع مع شخصيات أجنبية في مدينة سوتشي الروسية، إنه يجب على القيادة السورية أن تقيم اتصالات مع قوات المعارضة المستعدة للحوار. وقال إن الرئيس بشار الأسد مستعد لهذا الحوار.

وعبر بوتين ن اعتقاده بأن جزء من أسباب الأزمة السورية هو "المشكلات السياسية الداخلية".

وكان الرئيس الروسي قد اتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقب زيارة الأسد.

ولم تعلن موسكو حينها أسباب زيارة الأسد لكنها قالت إن المباحثات تناولت العملية العسكرية المشتركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

غير أن بوتن كشف الخميس إن الأسد أبلغه بأنه سوف ينظر بإيجابية لو كانت قوات المعارضة عموما مستعدة للمساعدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الجوية الروسية في سوريا قضت على القدرات القتالية للجماعات الإرهابية في البلاد.