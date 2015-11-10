بالصور: لمحات من معرض دبي للطيران 2015
تيم باولر محرر الاقتصاد- بي بي سي
- 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015
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من المتوقع أن تكون الدورة الحالية من معرض دبي للطيران هذا العام الأكبر حتى الآن، وذلك بمشاركة أكثر من 1100 عارض وتوقعات بحضور حوالي 65 ألف زائر خلال الأسبوع.
وتحتل الجوانب الدفاعية مساحة كبيرة من الاهتمام في المعرض بسبب الصراعات الدائرة حاليا في اليمن وسوريا.
وفي ما يلي بعض أبرز جوانب المعرض حتى الآن: