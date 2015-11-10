بالصور: لمحات من معرض دبي للطيران 2015

مصدر الصورة Getty Image caption افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي ورئيس الوزراء الإماراتي، معرض هذا العام

من المتوقع أن تكون الدورة الحالية من معرض دبي للطيران هذا العام الأكبر حتى الآن، وذلك بمشاركة أكثر من 1100 عارض وتوقعات بحضور حوالي 65 ألف زائر خلال الأسبوع.

وتحتل الجوانب الدفاعية مساحة كبيرة من الاهتمام في المعرض بسبب الصراعات الدائرة حاليا في اليمن وسوريا.

وفي ما يلي بعض أبرز جوانب المعرض حتى الآن:

مصدر الصورة Getty Image caption تقول ميشيل فان أكلجين المسؤولة بالشركة المنظمة "يوجد اهتمام كبير بالطائرات في الشرق الأوسط ونريد أن نجعل السوق يدرك تماما ما هو المتاح".

مصدر الصورة Getty Image caption يتوقع محللون أن تنفق دول الخليج على صفقات دفاعية جديدة في ظل الصراعات في اليمن وسوريا وحاجة الجيوش لتجديد أسلحتها

مصدر الصورة Getty Image caption قدمت طائرة من طراز أف-22 رابتور الأمريكية عرضا جويا رائعا، لكن واشنطن قررت عدم بيعها حفاظا على تكنولوجيا التخفي المتطورة ومميزات أخرى لم تكشف عنها.

مصدر الصورة Getty Image caption تأمل بوينغ تسويق 50 طائرة من طراز بيل بوينغ V-22 أوسبراي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، قد تشتري نصفها دول خليجية.

مصدر الصورة Getty Image caption المقاتلة الفرنسية رافال تستعرض قدراتها في دبي. وقد اشترت مصر 24 طائرة رافال في صفقة بلغت 5.6 مليار دولار مطلع العام الحالي.

مصدر الصورة Getty Image caption أحد زوار المعرض يتفقد نموذجا من طائرة آباتشي الهجومية الأمريكية. تأمل شركة بوينغ تسويق هذه الطائرة بالإضافة إلى الطراز الأصغر AH-6i، والتي اشترتها منها بالفعل السعودية والأردن.

مصدر الصورة Getty Image caption وقعت دولة الإمارات عقدا بقيمة 1.27 مليار دولار لشراء طائرتي مراقبة جلوبال 600 من إنتاج شركة ساب بالإضافة إلى تحديث طائرتين إضافيتين.

مصدر الصورة Getty Image caption شارك سلاح الجو الإيطالي في الاستعراضات الجوية باستخدام طائرات التدريب الخفيفة إيرماكي MB-339.

مصدر الصورة Getty Image caption كما شارك سلاح الجو الإماراتي في الاستعراضات باستخدام نفس النوع من الطائرات.

مصدر الصورة AP Image caption يعتقد المنظمون أن المعرض حقق بداية جيدة بإبرام صفقات بلغت قيمتها 30 مليار دولار يوم الإثنين.

مصدر الصورة Getty Image caption من بين تلك الصفقات وقعت شركة بوينغ الأمريكية عقدا بقيمة 8 مليارات دولار لبناء 75 طائرة من طراز 737 لصالح شركة جيت ايروايز الهندية.