قطر تعلن مقتل أول فرد من جنودها في اليمن

مصدر الصورة AFP Image caption قتل العشرات من جنود التحالف العربي في القتال

أعلنت قطر مقتل واحد من جنودها الذين يقاتلون في اليمن ضد المسلحين الحوثيين ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وهذا أول جندي قطري يقتل في اليمن.

وأعلن وزير الخارجية خالد بن محمد آل عطية مقتل الجندي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، دون الإفصاح عن كيفية وظروف ومكان مقتله.

وأعلنت وكالة الأنباء الحكومية القطرية اسم الجندي، محمد حامد سليمان.

ويدور القتال في اليمن بين الحوثيين ووحدات موالية لهم من الجيش من جهة والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا ومسلحين من الجنوب من جهة أخرى.

وقد انضمت قوات التحالف العربية للقتال في شهر مارس/آذار الماضي، مساندة الحكومة المعترف بها دوليا.

وتكبدت قوات التحالف خسائر، منها مقتل العشرات نتيجة هجوم صاروخي ، منهم 52 من الإمارات و 10 من السعودية و 5 من البحرين.