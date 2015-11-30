"انسحاب مفاجئ" للحوثيين من مدينة بيحان جنوب شرقي اليمن

مصدر الصورة Image caption لايزال القتال بين الجانبين في اليمن مندلعا للسيطرة على تعز

انسحب مسلحون حوثيون وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بشكل مفاجئ صباح الاثنين من مدينة بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية يمنية وشهود عيان لبي بي سي.

وقالت المصادر إن المنسحبين اتجهوا بمعداتهم العسكرية نحو بلدة عسيلان بعد أن أخلوا مقر اللواء 19 ميكانيك في بيحان.

وقالت مصادر عسكرية يمنية موالية للحكومة المعترف بها دوليا في محافظة تعز لبي بي سي إن "المقاومة الشعبية والجيش الوطني" سيطروا على ثلاثة مواقع جديدة للحوثيين في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وأضافت أن الحوثيين سيطروا على بلدة الشريجة بمحافظة لحج، ومناطق أخرى في محافظة تعز وجبخة ذو باب غربي اليمن، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لهم خلال اليومين الماضيين.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن مقاتلي الحركة تصدوا لعدة هجمات في وادي الضباب والوازعية ودمروا عدة عربات مدرعة تابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية.

وقالت مصادر موالية لما يعرف بالمقاومة الجنوبية في محافظة الضالع جنوبي اليمن إن مسلحيها يحاولون استعادة مدينة دمت التي سيطر عليها الحوثيون.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في المناطق الحدودية الفاصلة بين اليمن والسعودية، بين مقاتلين حوثيين مسنودين بقوات الحرس الجمهوري من جهة، وقوات سعودية من جهة أخرى.

وأسفرت تلك الاشتباكات - بحسب مصادر قبلية وأخرى أمنية - عن مقتل خمسة جنود سعوديين، وعشرات الأفراد من الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري، بعد تعرضهم لكمين من القوات السعودية، التي حاصرتهم، قبل أن يتعرضوا لقصف جوي عنيف.

ولم يرد تعليق من جانب الحوثيين على تلك الأنباء.