معركة الرمادي: القوات العراقية "تستعيد السيطرة على معظم أحياء المدينة" من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية

مصدر الصورة AP Image caption كان القوات العراقية قد أعلنت الثلاثاء استعادت السيطرة على حي التأميم في الرمادي.

استعادت القوات العراقية على معظم الأحياء والمناطق في مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار من أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، حسب مصدر أمني في قيادة شرطة الأنبار.

غير أن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن القوات لم تسيطر على مركز المدينة الذي يضم أحياء الحول وشارع الأطباء والثيلة والجمعية والبو علوان، التي مازالت تحت سيطرة تنظيم بالدولة الإسلامية.

وكانت تقارير قد تحدثت الثلاثاء عن سيطرة قوات الأمن العراقية بالكامل على مدينة الأنبار.

وأكدت القوات الأمنية أنها أكملت الثلاثاء سيطرتها على حي التأميم، جنوب غرب الرمادي، الذي يعد من أهم معاقل التنظيم في المدينة ومجمع قيادة عمليات الأنبار الذي يبعد مسافة كيلومتر واحد فقط عن مركز الرمادي.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب العراقية إنها "طهرت حي التأميم بعد معركة شرسة."

واستغرقت عملية الإعداد من جانب القوات النظامية ومجموعات مسلحة موالية للحكومة العراقية عدة أشهر لشن هجوم لاستعادة الرمادي، وطلبوا من السكان مؤخرا مغادرة وسط المدينة.

واستولى تنظيم "الدولة الإسلامية" على المدينة في شهر مايو/ آيار الماضي، بعد انسحاب الجيش العراقي.

وفي الشهر الماضي، أكملت القوات الحكومية حصار المدينة، إذ استعادت جسر فلسطين، الذي يقع على نهر الفرات، شمال غربي البلاد.