وفاة نائب كويتي أثناء جلسة للبرلمان

مصدر الصورة Reuters Image caption عرف عن النائب انتقاده للسياسيين والإسلاميين

توفى السياسي وعضو مجلس الأمة الكويتي، نبيل الفضل، بصورة مفاجئة أثناء حضوره جلسة للبرلمان.

وكان الفضل، 65 عاما، يجلس في قاعة البرلمان عندما انهار فجأة وهو جالس في مقعده، ليتجمع حوله بقية النواب وحاول وزير الصحة الكويتي، الذي كان حاضرا الجلسة، إنقاذ حياته دون جدوى.

وكان النائب الكويتي المستقل من الصحفيين المعروفين، ودأب على كتابة مقالات ينتقد فيها السياسيين والإسلاميين.

ومن غير المعروف حتى الآن سبب الوفاة، وأعلن رئيس مجلس الأمة تعليق الجلسات الثلاثاء والأربعاء، وظهر علم الكويت على المقعد الذي كان يجلس عليه النائب قبل وفاته.

وكان النائب قد أثار جدلا كبيرا مطلع العام الحالي عندما دعا لرفع الحظر على تناول الخمور في غالبية البلدان الإسلامية.