الشرطة السعودية "تقتل 6 مطلوبين لاغتيالهم أحد عناصر مكافحة الإرهاب"

مصدر الصورة SPA Image caption تقول السلطات إن معركة بالإسلحة اندلعت بين المطلوبين، بل قتلهم، وبين قوات الأمن في منطقة جبلية في حائل شمال غرب العاصمة الرياض.

قتلت الشرطة السعودية ستة رجال مطلوبين لاغتيالهم عنصرا في إدارة مكافحة الإرهاب الشهر الماضي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن قوات الشرطة كانت تلاحق المطلوبين في منطقة جبلية في حائل شمال غرب العاصمة السعودية الرياض.

ورفض الرجال الستة تسليم أنفسهم للشرطة وقتلوا خلال معركة بالإسلحة النارية، حسب البيان، الذي أكد عدم إصابة أي من أفراد الشرطة في المواجهة.

وقالت تقارير غير مؤكدة إن الرجال الستة، وهم من عائلة واحدة، كانوا قد أكدوا ولاءهم لتنظيم الدولة الإسلامية.

مصدر الصورة SPA Image caption ينتمي القتلى إلى عائلة واحدة، حسب الداخلية السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بعض الصور لما قالت وزارة الداخلية إنها جثث القتلى وأوراق هويتهم وأسلحة وأموال كانت معهم.

وأظهر شريط فيديو، نُشر الشهر الماضي، إطلاق المطلوبين النار على رقيب شرطة يدعى بدر الرشيدي وهو أحد أفراد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم.

كما أظهر الشريط مبايعة الرجال زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي.

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات وعمليات إطلاق نار في السعودية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 . وأسفرت هذه الأعمال عن قتل حوالي 50 شخصا معظمهم من الشيعة، وأكثر من 15 من أفراد الأمن.

ويعتبر تنظيم الدولة العائلة المالكة السعودية طغاة مرتدين.